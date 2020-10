La hemos visto como modelo, actriz, cantante y conductora, pero Almendra Gomelsky jamás será olvidada como la dalina del famoso programa ‘Nubeluz’, que este año cumplió su 30 aniversario. La pandemia la dejó sin celebración, pero la impulsó a realizar tutoriales de maquillaje y cocina que han tenido mucho éxito en sus redes sociales. Además, nos muestra su nuevo look.

Almendra, ¿de qué estás orgullosa?

Estoy orgullosísima de mi familia, de lo que he logrado junto a mi esposo (Tito Awe). Y, por supuesto, también de mi carrera.

¿Qué es la televisión para ti?

La verdad es un lugar donde no pensé llegar porque de niña era muy tímida. Al estar en la televisión siento una adrenalina especial que no puedo explicar.

‘Nubeluz’ cumplió 30 años, ¿qué sentimiento te genera?

Aún no puedo creer que un programa que solo duró 6 años haya entrado tanto en el corazón de la gente y también en los que fuimos parte del elenco. Me siento privilegiada y orgullosa de haber sido parte de este proyecto.

¿Qué sientes cuando escuchas: grantico, palmani y zum?

Son las palabras mágicas para iniciar algo, es una motivación.

A quién extrañas.

A mi papá.

Haces tutoriales de maquillaje, ¿qué tal la experiencia?

También he hecho de cocina, hice de todo en esta cuarentena (risas). Los de maquillaje los hago desde hace tiempo y me fascinan.

Un último obstáculo que has tenido que superar...

He aprendido a soltar las malas experiencias del pasado. En estos últimos años de búsqueda, prefiero sentirme bien conmigo misma.

¿Qué significa tu esposo para ti?

Es mi mejor amigo. Somos una pareja estable que ha podido solucionar los problemas.

¿Por qué te cortaste el cabello chiquito?

Decidí cortarlo porque se me caía mucho. No pensaba en un cambio tan radical, pero cuando estuve en manos de Ángel (Sampietro) de Specchi, me animé y resultó un hit. Me encanta mi nuevo look.

¿Otros proyectos que tengas?

Justo este sábado 17 de octubre estrenamos ¡Vete 2020!, obra que ha juntado nuestras experiencias de este año tan caótico. También estarán Katia Condos, Gianella Neyra y Rodrigo Sánchez Patiño. Son cuatro funciones virtuales (17, 24, 31 de octubre y 7 de noviembre), a las 10:30 de la noche. ¡No se lo pierdan!