Amigas emprendedoras: ‘Te armamos el look completo con aretes y prendas’[FOTOS]

Son amigas y ahora, también socias. Tatiana Tananta (30) y Jahaira Ortiz (35), luego de conocerse en su centro de trabajo hace 7 años, decidieron unir fuerzas y empezar un emprendimiento para ganar dinero extra. Nunca imaginaron que ese negocio se convertiría en su fuente principal de ingresos.



¿Cómo decidieron emprender juntas?

Tatiana: Primero, cada una emprendió su negocio. Yo vendo ropa, pero se me ocurrió que podríamos ofrecer a las clientas un pack con aretes, los mismos que Jahaira confecciona.

Jahaira: Sí, yo misma hago los aretes con pedrería y a mano. Todo empezó por un método de relajación y ahora es un negocio.



Es decir, ofrecen las prendas con los accesorios...

Tatiana: Sí. Nosotras te armamos el look completo con aretes y prendas. También te asesoramos.



¿Cuántos modelos de aretes tienen?

Jahaira: Una infinidad y cada modelo es único. Yo misma los hago y siempre les cambio algunos detalles.



Y, ¿las prendas?

Tatiana: Son muy cómodas, porque son prendas que han sido usadas solo una vez para un evento especial. Es decir, ese vestido que solo te pusiste para un matrimonio o el ‘outfit’ que no te gustó y que nunca más te pusiste, nosotras los compramos, los lavamos, vemos que todo esté bien y los vendemos a buen precio.



¿Dónde las pueden encontrar?

Tatiana: Si quieres ver las prendas y los aretes, puedes entrar a la página de Facebook: ‘Matata Closet Sale’

Jahaira: Y si solo quieres ver los modelos de los aretes, puedes buscarnos en Instagram, como: @epa.mas