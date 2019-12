A pocas horas de la gran final de ‘El dúo perfecto’, donde espera llevarse el trofeo, la cantante Amy Gutiérrez responde a nuestro cuestionario con la fuerza y el profesionalismo que ha sabido mantener.

El amor es...

La familia y compartir con los que más se quiere: mis padres y mis hermanos.

Tener trabajo es...

Una bendición y un sacrificio.

¿Qué significa cantar para ti?

Es mi todo, no imagino la vida sin la música.

¿Cuál es tu deseo para nuestro país?

Que haya menos envidia.

¿Consideras que eres inmadura?

Para mi edad, creo que tengo las cosas claras. De todo modos, estoy madurando muchísimo.

Si pudieras, ¿regresarías a tu niñez?

Sí, para volver a vivir momentos lindos con mi familia y amigos.

¿Alguna vez sufriste acoso laboral?

No me ha pasado hasta ahora, creo que sé hablar claro.

¿Te gustaría tener un programa de televisión?

Claro que sí, y me encantaría que tenga que ver con la música.

Si ves a tu compañera de trabajo con el diente sucio, ¿le dices?

Sí, por respeto y para ayudarla.

¿Cuántos años tienes?

21 años.

¿A qué edad empezaste a maquillarte?

A los 16.

El dinero es...

Importante en la vida de las personas.

¿Te gusta tu cuerpo?

Sí, me encanta, aunque haya gente que me critica, todo lo que tengo es natural. Yo amo cómo me veo.

Lo que más te gusta de ser artista es...

Los fans que me quieren y apoyan incondicionalmente.

¿Cuál es el valor que se debe potenciar en los niños?

El compartir, para evitar envidias y malas intenciones.

¿Tienes mascota? ¿Cómo se llama?

Una parejita de perritos, Mocho y Meche.

¿Te pareces a lo que dice tu signo zodiacal?

Soy Virgo y sí, me parezco mucho a mi signo.

¿Hablas lisuras?

Claro que sí.

Defínete en pocas palabras...

Soy soñadora y con muchas ganas de seguir aprendiendo.

Te consideras una chica ¿tranquila o alocada?

Ambas.

Un objetivo...

Mantener a mi equipo unido para obtener buenos resultados.

¿Sabes cuántos lunares tienes?

No. Tengo muchos en todo mi cuerpo, pero no los he contado.

¿A qué hora te levantas?

Por mi trabajo, es un poco complicado tener una hora exacta.

¿Cómo te decían de chiquita?

En el colegio me decían ‘Huesito’ por lo delgadita.

Dos cantantes peruanos de los que te encante su trabajo...

Eva Ayllón y Gian Marco.

¿A qué edad diste o recibiste tu primer beso?

En la actuación de un musical, a los 17 años.

¿Cuál ha sido tu mejor Navidad?

El año pasado pasé la mejor de todas porque, por primera vez, decidí ser la Mamá Noela de la noche. Compré regalos para todos con la plata que había conseguido trabajando. Ahí aprendí que dar es mejor que recibir.

¿Cómo pasarás la Nochebuena?

Agradeciendo a Dios por todas sus bendiciones.