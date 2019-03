Andrea Llosa: "Solo bailo cuando tengo unas copitas encima"

En un momento de relax fuera de la televisión, la periodista Andrea Llosa aceptó resolver nuestro cuestionario en el cual revela, entre otras cosas, que está muy enamorada de su esposo Luis Ávalos (con quien tiene dos hijos), que a veces ha llorado de impotencia por las injusticias y que solo baila cuando tiene unas copitas encima.



Tres señales que evidencian a un hombre violento...

Cuando contigo se porta como un caballero, pero trata mal a otras personas. Cuando te aleja de tu familia y amistades, y cuando te humilla delante de sus amigos y se burla de ti.



‘Andrea al mediodía’ es...

El programa que me permite sonreír, que me muestra como realmente soy.



¿Te arrepientes de haber hecho o no algo en el pasado?

No me arrepiento de nada, porque lo bueno y lo malo me han hecho lo que soy ahora.



¿Celosa?

Antes era muy celosa, ahora ya no tanto.



¿Qué música te gusta bailar?

Rock de los 80, pero solo bailo cuando me tomo unas copitas de más.



Te indigna...

La indiferencia e insensibilidad de las autoridades, tampoco soporto que la gente no respete la cola.



Te gustan las personas que son...

Honestas, que dicen las cosas de frente.



Tres cualidades que te definen...

Soy intensa, vehemente e impaciente.



¿En qué ocasiones lloras?

De impotencia por las injusticias, de rabia, pero honestamente no lloro mucho.



Tres cualidades de tu esposo que te enamoran...

Es superamoroso, muy paciente, me encanta que me admire y me respete. Es mi compañero, mi cómplice en todo.



¿Qué haces cuando sientes que te mienten?

Enfrento la situación, le digo que sé que me está mintiendo.



Encuentras a un hombre pegando a una mujer en la calle, ¿qué haces?

Me meto inmediatamente y llamo a la policía para que lo detengan.



Un defecto que sientes haber superado...

Ahora pienso mucho más antes de hablar, era muy impulsiva.



¿Qué es lo peor que te pueden decir?

La verdad, ya nada me afecta.



¿Cómo mantienes tu vida personal en privado?

Tengo una vida bastante familiar, no salgo a la calle.



Si te concedieran tres deseos, ¿qué pedirías?

Que se acabe la violencia, viajar por todo el mundo sin trabajar y que mis hijos siempre sean felices.



¿Qué cosa definitivamente no perdonarías a tu pareja?

La traición y la deslealtad.



¿Crees que los hombres te tienen miedo?

Algunos sí, otros no, pero me tienen respeto.



¿Hay mujeres machistas?

Si, por eso no podemos cortar con eso.