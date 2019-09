Andrea Llosa: ‘Mis hijos me motivan a lograr todo lo que quiero’ | ENTREVISTA | FOTOS

La periodista y conductora de televisión Andrea Llosa se animó a responder nuestro cuestionario y reveló que su matrimonio es, por siempre, su mayor proyecto de vida.



Ser periodista es...

Vivir las historias, buscar, llegar a la verdad y ayudar a las personas, es un poco de todo.



‘Andrea’ es...

Un programa en el que mostramos historias reales y que nos permite solucionar problemas.



¿Algo que te marcó y te hizo más fuerte?

Que a los 8 meses de embarazo de mi hijo mayor, Cristóbal, me encañonaran con un arma de fuego.

¿Pasó algo en tu vida que te hiciera sentir débil?

No. Las cosas feas que he experimentado me han hecho más fuerte.



¿Dónde te sientes más tú misma?

En mi casa.



¿Cuál es tu lugar favorito para escapar de todo?

Donde haya nieve y esté con mi familia.



La persona que te conoce mejor es...

Mis padres, mi esposo (Luis Ávalos Gómez) y mi productora, Jimena Appiani.

¿Tienes una o varias mejores amigas?

He tenido varias mejores amigas en el tiempo y para siempre.



¿Qué admiras en esas buenas amigas?

La capacidad que tienen para soportarme.



El aspecto de tu personalidad que valoras más...

Que no tengo filtro, digo lo que siento y como lo siento.

Tu matrimonio es...

Mi gran proyecto de vida.



Tus hijos te dan...

Vida y me motivan a lograr todo lo que yo quiero.



¿Una costumbre que tu esposo cambió por ti?

El no salir nunca más con sus amigos, pero porque él quiere.

¿Alguien tiene la capacidad de hacerte vulnerable?

Sí, mis hijos y mi familia.



Algo que nunca has hecho y siempre has deseado hacer...

Un reportaje sobre geishas y un documental sobre el tren de la muerte.



Si el dinero no importara, ¿cuál sería el trabajo de tus sueños?

Soy feliz conduciendo un programa donde puedo ayudar a las personas.

Tu mayor temor es...

Tener algún tipo de enfermedad que me deje inmóvil.



¿Cómo crees que te describirían tus padres?

Como una mujer con carácter, que creyeron que nunca iba a ser nada en la vida, pero que mi vehemencia me permitió cumplir parte de mis sueños.



Te gusta la gente que es...

Frontal, que dice lo que piensa y no tiene miedo al qué dirán.

Dos valores que inculcas a tus hijos...

El respeto a la mujer y que se amen a ellos mismos, autoestima.



El dinero es...

Importante, porque te permite disfrutar con tu familia y ayudar.



El éxito es...

La consecuencia de tu trabajo y esfuerzo.



¿Te incomoda o te gusta que la gente te reconozca en la calle?

Me encanta que las personas se me acerquen, lo disfruto, soy muy feliz, aunque esté almorzando.