Andrea Luna: ‘Soy chancona y trabajadora’ | ENTREVISTA | MÁS MUJER

La actriz Andrea Luna sorprende en cada gala de ‘Reinas del show’, donde demuestra mucho entusiasmo y gran destreza para el baile. En este cuestionario, revela que le encanta comer makis, cree que el matrimonio es para toda la vida y desconfía de las personas que no la miran a los ojos.



¿Te gusta tu nombre?

Sí, porque mis padres lo escogieron con mucho amor. Además, mi apellido es un orgullo.



¿Está en tus planes la maternidad?

No por ahora.



Participar en ‘Reinas del Show’ es...

Un reto, porque tengo que sacrificar muchas cosas. Es una gran experiencia y aprendo.

¿Qué es lo más difícil de interpretar a ‘Carolina’ en ‘Señores papis’?

El que sea completamente diferente a mí. Es una chica muy sola, triste, que no tiene el amor de sus padres. Gracias a Dios, tengo todo lo que ella no.



¿Cuál es la aplicación de tu teléfono que más usas?

Instagram.



¿Quién ha sido la persona, que no sea de tu familia, que ha tenido mayor impacto en tu vida?

Mis profesores Alberto Ísola, Bruno Odar y Mateo Chiarella. Me han enseñado mucho.



Dos cosas que te hacen desconfiar de una persona...

Que no me mire a los ojos y que hable demasiado.

¿Hay algo que no existe, pero querrías tener desesperadamente?

Una varita mágica para desaparecer a los asesinos y violadores.



Si tuvieras que elegir, ¿preferirías escuchar cada vez que alguien dice algo positivo o negativo sobre ti?

Lo positivo porque me hace sentir bien y me permite seguir avanzando.



¿Hay algo que desearías volver a vivir?

La etapa del colegio, estudié en Estados Unidos y fue mágico conocer a personas de todos los países.

Defínete en pocas palabras...

Soy perseverante, muy chancona y trabajadora.



¿Qué frase tiene sentido ahora, pero parecía una locura hace cinco años?

“Cuida tu piel”.



¿Eres indecisa?

Sí.



Una comida de la que jamás te cansas...

Los makis.

Si fueras una muñeca de acción, ¿con qué accesorios vendrías?

Un lanzallamas y una capa para ser invisible.



¿Qué olor extraño te gusta?

El de la gasolina.



¿Hay cosas que te gustan hacer que tradicionalmente se consideren masculinas?

Prefiero el desodorante de hombre que el de mujer.



El matrimonio es...

Un amarre para toda la vida.



¿Cuál es tu frase favorita y por qué?

“Vamos a ensayar”, porque es la única forma de tener un buen producto.