Anna Carina: 'El celular es mi minivida'

La famosa cantante Anna Carina Copello conversó con la revista Más Mujer y nos cuenta las aplicaciones que más usa, quién es la primera persona que llama en el día y si boquea a personas negativas. Esto y más entérate en la siguiente entrevista.



¿Cuál es tu foto de pantalla?

Mi hijo menor Salvador en una piscina de pelotas.



¿A quién enviaste el primer ‘wasap’ del día?

A mi hermana María Pía, para saber cuándo nos vamos a ver.



¿Prefieres mensajes escritos o audios?

Soy de escribir, pero si tengo que hacer un mensaje muy largo utilizo el audio y me salva la vida.



La aplicación que usas más...

Instagram, el block de notas y una aplicación que me ayuda a afinar mi guitarra.



¿Eres de bloquear en tus redes?

A veces hay personas negativas y sí las bloqueo.



¿Cuál es el ringtone que usas en el celular?

El predeterminado que tiene mi iPhone 10 S Plus.



¿Alguna llamada pendiente?

Miles, sobre todo las del trabajo.



¿A quién llamas con más frecuencia?

A mi esposo Paul, que también es mi mánager.



¿Le has dado ‘like’ sin querer a alguien?

A otra persona no, pero sin querer he ‘likeado’ mi propia foto y al toque lo saco, porque prefiero que otros le den ‘like’.



¿Cuánto tiempo puedes estar sin usar tu celular?

La verdad es que soy muy pegada a mi celular, tengo todo allí, es mi minivida.



¿Cuál fue la primera llamada que recibiste en el día?

La de mi esposo.



¿El emoticón que más usas?

La carita de silencio, porque representa a mi canción ‘Callao’.



¿Tus aplicaciones tienen contraseñas?

No, pero podría ser (risas).



¿Fotos retocadas con filtro o al natural?

Para mi Instagram suelo utilizar un filtro medio turquesa (Afterlight app), para que el ‘feed’ (perfil) guarde la misma línea.



¿Qué canción escuchas más en tu celular?

Definitivamente ‘Callao’, porque estoy animando a la gente a hacer el ‘Callao Challenge’, que es bailar los pasos de este tema. Cuando ‘posteo’ los videos en mi cuenta, siempre escucho mi canción.



¿Duermes con el celular prendido o apagado?

Prendido.



¿Qué revisas en tu equipo antes de acostarte?

Mis redes: WhatsApp e Instagram.



¿El hashtag que más utilizas?

#Callao #VeranoCallao.



MÁS DE ELLA

* Su videoclip 'Callao' tiene más de 300 mil vistas en Youtube.

Sus redes sociales son @AnnaCarinapop en Instagram y en Twitter y Facebook está como /AnnaCarina Music.

* La cantante tiene dos hijos: Micaela (6) y Salvador (3)

Anna Carina Copello en el Móvil Test.