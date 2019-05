Anna Carina Copello: "El amor muchas veces es más poderoso que la razón" 

La cantautora Anna Carina Copello no cabe de la emoción, ya que hoy abrirá el concierto ‘4 Latidos’ de Sin Bandera y Camila, en el Jockey Club del Perú. A pocas horas para subir al escenario, aceptó gustosa nuestro cuestionario, donde reveló que está abocada, en cuerpo y alma, a sus dos hijos, su carrera musical y las redes sociales.



El amor es...

Muchas veces, más poderoso que la razón.



Abrir el concierto de Camila y Sin Bandera es...

Todo un honor.



¿Prefieres cantar o componer?

Las dos cosas.



¿Cuál es el tema musical que te ha traído mayores satisfacciones?

Son dos. ‘Amándote’ y ‘Callao’.



La gente en las redes está...

Muy activa.



Si no tuvieras que dormir, ¿qué harías con ese tiempo extra?

Leer y componer.



Una joya que siempre usas...

Un collar con el nombre de mis hijos, Micaela y Salvador.



¿A qué dedicarías tu vida si el tiempo y el dinero no fueran un problema?

A viajar por el mundo.



¿Con qué frecuencia haces deporte?

Seis veces por semana.



¿A qué lugar ficticio te gustaría ir?

A Winterfell (ciudad en la serie ‘Game of Thrones’).



¿En qué trabajo serías muy mala?

Ser piloto de aviones.



¿Qué te molesta de otras personas?

Que no sean agradecidos.



¿Qué habilidad te gustaría dominar?

El sentido de orientación.



Una aventura increíble en la que te embarcaste fue...

Mi carrera musical.



¿Cuál es tu bebida favorita?

Limonada frozen.



¿A qué país o ciudad volverías siempre?

París.



¿Cuántas canciones has hecho hasta el momento?

Más de 50.



¿Eres puntual?

A veces sí, a veces no.



¿Tenías alguna mascota de niña?

Sí, tres perritos: Mota, Lanita y Valentina.



Te quita mucho tiempo...

Mi celular y las redes sociales.



Te gustaría saber más sobre...

El más allá.



¿Qué películas te niegas a mirar?

Las de terror.



Tu forma ideal de pasar el fin de semana es...

Salir de paseo con mis hijos.



¿Usas algo que se podría considerar un lujo, pero que no podrías vivir sin ello?

Mi Apple Watch.