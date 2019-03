Los nuevos servicios de 'la manzana mordida': Apple News+, Apple TV Channels, Apple TV+, Apple Card, y Apple Arcade

Apple llega con todo al mundo de los servicios tecnológicos. Sus fieles usuarios tendrán más razones para sentirse exclusivos gracias a la avalancha de novedades que ofrecerá en sus plataformas y aplicaciones. Hasta ahora se conocen detalles de lo que será el nuevo Apple News+, Apple TV Channels, Apple TV+, Apple Card, y Apple Arcade. Todos, nuevos servicios que fueron anunciados el último lunes 25 de marzo en California, Estados Unidos.

UNA APPLE CARD!

Esto nadie se lo esperaba... una Apple card, que no solo luce impecable con su diseño monocromático y su material de titanio, sino que ofrece total seguridad porque todo lo que compres o donde lo hagas, se guarda en el dispositivo y no se subirá en ningún servidor. Además, esta tarjeta ha sido creada específicamente para el iPhone y se activa en minutos. Se puede utilizar en todos los establecimientos donde aceptan Apple Pay y lo mejor es que no tendrá penalizaciones, ofrecerá pagos internacionales gratuitos y no tendrá cuotas anuales. Para hacer realidad la Apple Card, la compañía hizo una alianza con Goldman Sachs (el banco más grande del mundo), esto con el fin de eliminar las complicaciones de contratar y gestionar las tarjetas de crédito.

DESDE: Próximos meses del 2019

COSTO: Gratuito

DISPONIBLE: EE.UU.

DETALLES: Devolución del costo de compras: 1 % con la tarjeta física, 2 % en compras con Apple Pay y 3 % en compras en Apple Store; transacciones privadas.



‘EL QUIOSCO DE LA MANZANA'



La compañía de la manzana lanzó de forma oficial la renovada plataforma de noticias Apple News+, incluyendo ahora dentro de su catálogo más de 200 revistas de distintas temáticas y a los diarios más importantes del mundo. The New Yorker, Rolling Stone, Popular Science, National Geographic, ELLE, Esquire, GQ, Health, InStyle, People, TIME, Vanity Fair, Vogue, y Woman’s Day, son algunos de los nuevos títulos que se encuentran en esta renovada plataforma.

DESDE: Ya disponible con iOS 12.2 y macOS 10.14.4

COSTO: 9.99 dólares al mes

DISPONIBLE: EEUU y Canadá; Reino Unido y Australia. Sin fecha para España o Latinoamérica.

DETALLES: Un mes gratis; privacidad completa.Desde: Próximo lanzamiento

COSTO: Por precisar

DISPONIBLE: Más de 150 países (entendemos que España y Latinoamérica)

DETALLESs: Disponibles en iPhone, iPad, Apple TV y Mac; sin publicidad ni compras in-app; privacidad completa.

‘BYE BYE NETFLIX’



Finalmente se hizo realidad. Apple ha presentado su propio servicio de series y películas con un catálogo propio y exclusivo de la compañía. Se trata del Apple TV+, un nuevo servicio de video bajo suscripción que además producirá sus propias series, películas y documentales de la mano de grandes productores, actores y directores. Entre ellos están Steven Spielberg y Oprah Winfrey. También las actrices Reese Witherspoon y Jennifer Aniston estarán en esta plataforma con el programa matutino ‘The morning show’. En Apple TV+ también hay espacio para contenido infantil. ‘Sesame Street’ vuelve en forma de un programa propio y con contenido que ayudará a los niños a crecer y aprender.

DESDE: Próximo lanzamiento

COSTO: Por precisar

DISPONIBLE: Estará disponible en iPhone, iPad, Apple TV y Mac.

DETALLES: Servicio de suscripción para series, películas, documentales y programas de producción original.



PENSADO PARA GAMERS



Apple se ha aliado con algunos de los mejores desarrolladores de videojuegos para crear Apple Arcade, una selección de los mejores videojuegos móviles a los que se podrá acceder bajo suscripción de pago. Desarrolladores y usuarios saldrán ganando. Los primeros pondrán en vitrina sus trabajos para la gran comunidad de gamers, y estos, a su vez, tendrán acceso a un sinnúmero de juegos sin preocuparse por pagar más allá de una única suscripción mensual.

DESDE: Próximo lanzamiento

COSTO: Por precisar

DISPONIBLE: Más de 150 países (entendemos que España y Latinoamérica)

DETALLES: Disponibles en iPhone, iPad, Apple TV y Mac; sin publicidad ni compras in-app; privacidad completa.

APPLE TV CHANNELS



El gigante tecnológico también presentó su servicio de video renovado: Apple TV Channels, que apuesta en grande al aglutinar en un único lugar todas las suscripciones de video que existen, como HBO, Starz o Showtime, eso sí, pagando las suscripciones extras por dichos catálogos. En esta misma plataforma incluirá sus producciones originales que realizará para Apple TV+. Será una especie de ‘televisión por cable estadounidense’ adaptado a los tiempos actuales, sin conexiones eléctricas, en multiplataformas y todo por streaming.

DESDE: Mayo de 2019 en iOS, tvOS y Smart TV de Samsung; más adelante para macOS, Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony y VIZIO

COSTO: Gratuito

DISPONIBLE: Más de 100 países (España y algunos países de Latinoamérica)

DETALLES: Integra las compras de iTunes Store y suscripciones de HBO, SHOWTIME, Starz, Amazon Prime, Hulu y 150 servicios más.