Bartola: "Mi mayor orgullo es ser peruana" | ENTREVISTA

Esther Dávila, ‘Bartola’ , se tomó un tiempo en su agitada agenda de actividades por Fiestas Patrias y se animó a responder nuestro cuestionario. En él revela su tremendo amor por el Perú, que es una soltera fascinante y, si bien es criollaza de corazón, también baila y disfruta de una buena salsa.



Bartola, la música criolla para ti es...

Mi arte.



Una canción que no puedes dejar de cantar.

‘Cuando llora mi guitarra’.



¿Un deseo hecho realidad?

Poner en el escenario ‘Lo que no sabes de mi vida’, el 1 de agosto, en el Gran Teatro Nacional.

¿Lo mejor que te ha dado la edad?

Vivencias, experiencias y sapiencia.



¿Te gustaría componer?

No.



¿Qué género musical te gusta bailar?

Salsa.



Tu privacidad es...

Mía.



Tu mayor orgullo es...

Ser peruana.

Un género musical que te gustaría cantar...

Humildemente canto de todo y bien.



¿Te has hecho algún arreglito quirúrgico?

No.



De niña te decían...

Estrellita del Sur.



Eres una mujer...

Soy una mujer de lucha y esfuerzo.



Una canción que no te canses de escuchar...

La música en general jamás me cansa, es mi mundo.

¿Cuántos amores has tenido en tu vida?

Uyy, ufff, je, je, je.



Una peña criolla es...

Diversión y cultura.



La música criolla está en...

Nuestros corazones y es como un sello de agua en nuestra bandera.



Defínete en tres palabras...

Buena, leal y trabajadora.



¿Qué debería hacer el Estado en bien de la música criolla?

Música y danza folclórica en los colegios y aprobar la Ley del Artista.

¿Dónde y por qué nació la frase ‘Sí, mi amor’?

Es parte de mi forma de hablar, lo curioso es que no me di cuenta de la frase hasta que Carlos Álvarez la incluyó en la imitación.



Eres una soltera...

Fascinante.



Un consejo a los peruanos...

Amen y cuiden al Perú.



La canción que define tu amor por el país es...

De hecho ‘Contigo Perú’, de Augusto Polo Campos.



Un mensaje a las mujeres peruanas...

No tienen por qué callarse y menos vivir pensado en el qué dirán. Somos mujeres de lucha y de aspiraciones, todo lo que tocamos lo volvemos exitoso, porque lo hacemos con amor.