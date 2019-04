Beverly Hills: los puntos que no te puedes perder si visitas esta ciudad | FOTOS

En los años 90, una serie juvenil se ganó la simpatía de los televidentes de todo el mundo. Sus atractivos protagonistas hacían de las suyas en el exclusivo barrio de Beverly Hills, en Los Angeles (Estados Unidos), y durante la emisión de cada capítulo, se lucían las maravillosas construcciones de esta localidad.



‘Beverly Hills, 90210’, es el nombre de esta ficción que nos transportaba a ese destino estadounidense y que muchos sueñan conocer.



Si programaste un viaje a Los Ángeles, de hecho tienes que darte una vuelta por aquí y conocer en vivo esos lugares que te hicieron suspirar.

A continuación te daremos a conocer los atractivos imperdibles de Beverly Hills, recomendados por la revista Elle, que te esperarán con los brazos abiertos, así que alista tus zapatillas, carga tu cámara fotográfica y postea las mejores ‘selfies’.



Edelweiss Chocolate Factory

Es la tienda de chocolates más famosa de Los Angeles y desde 1942, prepara sus adictivos bombones con la misma receta que conquistaron a Frank Sinatra o Katherine Hepburn.

Ubicada en el 150 de la avenida S. Beverly Drive, te encantará visitarla y sobre todo, tendrás la oportunidad de degustar sus irresistibles productos.



Whats Goes Around Comes Around

Si eres amante de la ropa ‘vintage’, este es el lugar perfecto para ti. Pero no es una tienda cualquiera, sino un lugar donde encontrarás prendas usadas de las más conocidas firmas.

Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Prada, entre otros, son los productos que podrás encontrar aquí, incluso hasta la marca más exclusiva tiene un lugar especial en sus estantes.



Solo tienes que dirigirte hasta el 9520 de la avenida Brighton Way y buscar, entre los estantes, esa pieza elegante que quieres agregarle a tu tenida. Eso sí, no dudes en pedirle alguna asesoría a los chicos que atienden, estarán gustosos de ayudarte.



Date una vuelta por la tienda y tal vez, encuentres esa prenda que buscabas. (Foto: Close full to cash) Date una vuelta por la tienda y tal vez, encuentres esa prenda que buscabas. (Foto: Close full to cash) Date una vuelta por la tienda y tal vez, encuentres esa prenda que buscabas. (Foto: Close full to cash)

Taschen Store Beverly Hills

Situada en el centro de Beverly Hills (354 de la avenida N. Beverly Driv), esta imponente librería te atraerá con sus decenas de libros, revistas, cuentos y todo aquello que puedes darle una ojeada.

Lo curioso de este mágico establecimiento, son los libros de la editorial Taschen, la cual se caracteriza por darles un toque especial al acabado de sus productos y también pueden utilizarse como adornos para nuestra casa.



Paley Center for Media

Para los amantes de los museos, este es uno de los complejos más destacados de Los Angeles donde sobresalen más de 50 mil programas de radio y televisión que podrás disfrutar en una muestra interactiva.

El edificio levantado en el 465 de la avenida N. Beverly Drive, sirvió como escenario para que el actor Robert Redford grabara algunas escenas de la película Quiz Show: El dilema.



También podrás encontrar algunas utilerías usadas en distintas películas. En la foto, una exposición de la película Tiburón. (Foto: Facebook The Paley Center for Media) También podrás encontrar algunas utilerías usadas en distintas películas. En la foto, una exposición de la película Tiburón. (Foto: Facebook The Paley Center for Media) También podrás encontrar algunas utilerías usadas en distintas películas. En la foto, una exposición de la película Tiburón. (Foto: Facebook The Paley Center for Media)

Alfred Coffee Beverly Hills

Las cafeterías son los espacios más amigables que tienen las ciudades. Sus productos, su ambiente y su servicio hacen que siempre las recordemos.

Una de ellas es Alfred Coffee, quien resalta por sus galletas y sobre todo, por su magnífico café vainilla al que lo califican como “el mejor” de Beverly Hills.

Otro detalle de este local situado en el 490 de la avenida N. Beverly Drive, es su decoración inglesa que te transportará a la Inglaterra de principios de siglo. Imperdible para sacar buenas fotografías y subirlas a las redes sociales.