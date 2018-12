Diferencias entre bulimia y anorexia: cuidado con estos trastornos alimenticios 

Dejar de comer o comer en exceso son los extremos de un trastorno de alimentación, pero hay una serie de conductas que aparecen antes de llegar a esos extremos. En su libro ‘Reconciliarse con el espejo’, la psicóloga educativa Rachel Watson explica que los trastornos de alimentación son enfermedades reales, que se van instalando poco a poco hasta volverse crónicas y ponen en peligro la vida de quien los padece. Las más comunes son la anorexia y la bulimia.



“La anorexia se inicia, casi siempre, cuando se siguen dietas bajadas de Internet. Son muy drásticas que en vez de balancear alimentos, restringen las comidas necesarias para el organismo”, alerta la experta.



En tanto, la bulimia comienza cuando se come en exceso (‘atracón’) y luego se elimina recurriendo a conductas nada saludables. Atentas a las características:



ANOREXIA

​

-Es restrictiva, es decir, se reduce la cantidad de alimentos a ingerir.

-Estas personas recurren a hacer ejercicio en exceso.

-Son perfeccionistas y obsesivas.

-Tienen una apariencia extremadamente delgada.



BULIMIA

​

-No es tan restrictiva, por el contrario, se come en exceso.

-No controlan el hambre, comen de más y luego les viene la culpa y la eliminan vomitando y tomando diuréticos.

-Su temperamento no es tan obsesivo. De hecho, se dan licencias para comer.

-Casi siempre presentan sobrepeso.



CONSEJOS

​

“Si notas cambios bruscos de carácter (irritabilidad) en tu hija, come menos, usa ropa holgada, vive preocupada por su aspecto físico o se demora mucho en el baño, no pases por alto esos signos de alarma, conversa con ella y pide ayuda psicológica para encontrar el origen del problema y tratarlo”.