Cáncer de mama: 8 cosas que no sabías sobre esta neoplasia y debes leer con atención 

Todos los 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama, como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta enfermedad, que afecta a mujeres de todo el mundo y que es la principal causa de muerte por cáncer en el Perú. Por ello, especialistas de la Liga Contra el Cáncer brindan la siguiente información:



1. CIFRAS ALARMANTES. En el 2018 se proyecta registrar cerca de 7 mil nuevos casos de cáncer de mama y 2 mil mujeres fallecerían a causa de esta enfermedad.



2. CAUSAS. Son: la edad avanzada, uso indiscriminado de hormonas, pastillas anticonceptivas, obesidad, consumo de tabaco y alcohol, e ingesta de grasas saturadas.



3. ES HEREDITARIO. Es importante conocer los antecedentes familiares, con mayor razón si se tiene parientes consanguíneos (abuelas, madre, hermanas, tías) que padecieron esta neoplasia.



4. NO PRESENTA SÍNTOMAS. Este mal no presenta síntomas al inicio y por ende, la detección en muchos casos se hace en estadios avanzados.



5. MAMOGRAFÍA UNA VEZ AL AÑO. Este método de diagnóstico es el más seguro y debe realizarse anualmente desde los 40 años, pero si tienes antecedentes familiares con la enfermedad, se realizará desde los 35.



6. DOLOR EN EL SENO NO ES SINÓNIMO DE CÁNCER DE MAMA. El cambio hormonal en el organismo también puede causar dolor o punzadas en los senos.



7. NO SOLO ES CUESTIÓN DE GÉNERO. Este cáncer de mama no solo afecta a las mujeres, los hombres también pueden padecerlo.



8. VIDA SALUDABLE. Tener buenos hábitos alimenticios y realizar ejercicios es importante para mantenerse saludable y reducir el riesgo.



SABÍAS QUE...



Es recomendable realizarse una autoexploración mensual de las mamas. El mejor momento es en los días posteriores al periodo menstrual.