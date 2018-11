Por: Juan Mauricio Muñoz (@jmmm1414)



"Mi misión especial es que 'El Libro Rosa' llegue a la mayor cantidad de gente", dice el médico especialista en cirugía oncológica Milko Garcés sobre los mitos y verdades sobre el cáncer de mama y cómo afrontarlo.



Cada 19 de octubre se celebra Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la neoplasia maligna más frecuente a nivel mundial, y el Perú no es la excepción, pues se registran anualmente 4,500 casos nuevos.



"Gran parte de la población en el Perú no llega al especialista porque no hay medios, este puede ser un medio para que la gente sepa y pueda acudir al médico", agrega Garcés sobre su libro.

En ‘El Libro Rosa’ recomiendas que los ejercicios sean básicos en edad post-menopaúsica para prevenir el cáncer de mama. ¿Aquellas que comienzan a hacer ejercicios mucho antes están menas propensas a tener cáncer de mama?

Sí, porque el ejercicio va de la mano con estar en un peso ideal y el problema con las mujeres post-menopaúsicas es que las hormonas femeninas u estrógenos se crean a nivel de la grasa, entonces las mujeres post-menopaúsicas obesas tienen mayor cantidad de estrógenos, que están asociados al cáncer de mama. Por eso, los ejercicios disminuyen este riesgo.



En ‘El Libro Rosa’ recomiendas que todas las mujeres que sufrieron una mastectomía pasen por una cirugía, sin embargo, hay médicos que no les comentan a sus pacientes sobre esta opción. ¿Por qué crees que es importante que pase por una cirugía reconstructiva?

Yo creo que lo más importante no es que pase por una cirugía reconstructiva, lo más importante es que antes de recibir cualquier tipo de tratamiento la paciente sepa los diferentes tipos de tratamientos que existen. El problema es que, a veces, los pacientes o médicos no tienen toda la información, y allí no puedes decidir qué hacer: si quieres una reconstrucción o no, pero si no sabes que existe, ese es el problema.



¿Y hay muchos médicos que no lo informan?

Más que médicos que no lo informan, hay pacientes que cuando reciben la noticia no ven más allá y, precisamente, los especialistas estamos para guiar a los pacientes y ofrecer el mejor tipo de tratamientos con toda la gama de posibilidades que existe.



¿Un psicólogo es esencial?

Lo más importante es el apoyo familiar: esposo, hijos, padres, hermanos. Un apoyo psicológico nunca es malo ni en pacientes con cáncer o sin cáncer. Muchas veces cuando nos dan la noticia que tenemos cáncer de mama queremos hacer de todo, y tenemos que enfocarnos en lo que es el tratamiento en sí.



Portada de 'El Libro Rosa' (Foto: Planeta) Portada de 'El Libro Rosa' (Foto: Planeta)

¿Cuál de los autoexamenes es más recomendable: frente al espejo; acostada; sentada; en la ducha o exploración?

Todas son parte de un mismo autoexamen porque consiste en verse, o sea, la exploración visual: estás viendo que las dos mamas están iguales, simétricas, que no hay un pezón metido, o que la piel está engrosada, etcétera. Luego viene la exploración manual: es parada frente al espejo, levantando el brazo de la mama que estás examinando y finalmente, acostada porque hay tumores que no se pueden palpar cuando estás parada. Así, todos son parte del mismo examen.

​

En ‘El Libro Rosa’ comentas que es mejor realizar el autoexamen después de una semana de menstruación, ¿por qué?

A nivel del ciclo menstrual es la etapa en que las mamas están menos densas. A veces justo antes de la menstruación es cuando las mujeres presentan dolor e hinchazón de la mama, se pueden palpar bultitos que realmente no existen, entonces el autoexamen es más sensible.



¿Te han sucedido casos así?

Cientos. Siempre en la misma etapa de la menstruación porque si se hace un autoexamen justo después de la menstruación y otras veces lo haces antes del ciclo menstrual entonces existe una diferencia entre una mama y la otra, por lo que la mujer puede pensar que tiene un bulto, pero no es así, es solo una glándula crecida.



¿Por qué decidiste escribir ‘El Libro Rosa’?

Es un sueño que tuve hace mucho tiempo. Además, hay mucha incertidumbre y muchos mitos sobre el cáncer de mama. Mientras más información tenga la paciente, podrá decidir por mejores decisiones. Algo que mata a las mujeres es la incertidumbre. Creen que la mamografía es mala, tiene mucha radiación, lo cual es falso, por eso no hacen un despistaje adecuado. Otras piensan que van a morir y para qué van a recibir tratamiento; o no quieren perder la mama considerando a la mastectomía como única forma de tratamiento; entonces en este libro estoy dando no solamente información objetiva y científica, sino que estoy utilizando mis 25 años como especialista y los testimonios de los pacientes que tuvieron cáncer de mama-dentro de los cuales hay un hombre-contando su historia: para que sepan que hay vida después de la enfermedad. Esta es la razón por lo que decidí escribir ‘El Libro Rosa’.



Todos estamos expuestos al cáncer de mama.

No solamente es un libro para los pacientes con cáncer de mama, sino para los familiares. Y para las mujeres, en general, para que sepan qué se debe hacer, cuándo se hace un despistaje, cosas tan sencillas como el autoexamen o por qué se pide una resonancia, ecografía, etcétera.



¿Cuánto te tomó escribir ‘El Libro Rosa’?

Escribirlo me tomó seis meses. Poder llegar a la editorial unos tres años. Este proyecto empezó queriendo ser un libro fotográfico, pues la mayoría de pacientes que aparecen en el libro accedieron a tomarse una foto enseñando el pecho. Fue una conexión muy especial. En el libro salen los nombres y apellidos. Es algo que les agradezco bastante. Lamentablemente, tenía más de 20 testimonios, pero por fines de edición no pude ponerlos.

MÁS DATOS



‘El Libro Rosa’, del médico especialista en cirugía oncológica Milko Garcés, se encuentra en todas las librerías.