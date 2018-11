Cuidado con el cáncer de próstata: Hazte tu chequeo a tiempo 

Este es el cáncer más frecuente en la población masculina y lo lamentable es que cuando es diagnosticado, la mayoría de veces se encuentra en un estado avanzado. Gilmer Díaz, urólogo de Oncosalud, señala que este cuadro médico podría evitarse si los hombres, a partir de los 50 años, se realizan dos exámenes:



Prueba de Antígeno Prostático Específico (PSA, por sus siglas en inglés). A través de una muestra de sangre se evalúa si el PSA, proteína producida por las células de la próstata se mantiene dentro de los niveles normales, de 0 a 4. “Si excede ese rango, significa que algo puede estar ocurriéndole a la glándula prostática”.



Tacto rectal. A través de esta maniobra, el médico explora al paciente con su dedo índice y toca la próstata. Revisa el tamaño de la glándula, si tiene nódulos duros o le causa dolor. Complementa la prueba de PSA.



PREVENCIÓN



No hay hombre que no padezca del crecimiento de la próstata con los años. Sin embargo, sí existen algunas circunstancias que incrementan las probabilidades de que algunas células se tornen malignas: la edad, fumar, ser afroamericano y la historia familiar.



“Si se tiene un pariente con este cáncer, el riesgo en la persona aumenta hasta 4 veces. Si existen dos familiares, hasta 11 veces. En estos últimos casos se sugiere hacerse los exámenes médicos a partir de los 45 años”, advierte el experto.



SABÍAS QUE...



Muchos hombres se sienten afectados en su hombría cuando se someten al examen de tacto rectal, lo cierto es que esta prueba no es molesta y detecta una neoplasia a tiempo.