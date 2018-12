El porcentaje de cristianos en la China, aún es mínimo, pero la influencia de la cultura occidental cada día es mayor, entre ellas la costumbre de la Navidad.

“En China, hoy por hoy ves árboles de Navidad, hace 30 o 40 años no pasaba eso, antes no existía la Navidad cristiana, todo lo era el budismo, ahora sí hay una preocupación de una parte de la población, aunque todavía no es masivo, ni es la fiesta del año”, declara Luis Yong, dueño del restaurante San Joy Lao.

En estos tiempos de Navidad, en China no son típicos los banquetes, lo viven, según relata Yong, como una fecha importante en el mundo de los occidentales y que ellos aprovechan para comer una de sus comidas favoritas, las pizzas o el Kentucky Fried Chicken.

“Más que cocinar en casa, lo que hacen es salir en busca de estas cadenas de comida rápida, reunirse y conversar. Hay gente que prepara una cena especial con pavo o pato, pero es poca”, agrega Yong.

BANQUETE



Mientras tanto, aquí en el Perú no perdemos la oportunidad de cuando en cuando disfrutar de la comida oriental, especialmente de la fusión chino-peruana, conocida popularmente como ‘Chifa’. Los peruanos somos amantes de los manjares de esta gastronomía, no por algo el chaufo, según declara Yong, es el plato más consumido en nuestro país.

Por ello, nos presentó un banquete con tres tipos de carne, que puedes preparar en casa, si es que la carne de pavo no es de tu agrado.

Como entrada de la cena navideña, Luis Yong recomendó hacerlo con un plato ligero, como la ensalada de champiñones con frijolitos chino, pimiento rojo, kión y limón. Una verdadera delicia por la que debemos apostar en estas fiestas.

En fondos, Yong sugirió un chijaucay con salsa de kión, el mismo procedimiento del popular y exquisito chijaukay pero con cuy, un alimento poco consumido en estas fiestas, pero de gran sabor y altamente nutritivo. “Es una carne crocante, imperdible de probar”

A esta cena se suman los trozos de pato pekín, un ave muy tradicional entre los chinos, con tiras de lechuga y con otra opción de pato, pero con masa de wantán, frutas y salsa agridulce. Para los más clásicos los trozos doraditos de chicharrón de pollo, también presentes en la mesa del San Joy Lao.

El 2019, en el año nuevo chino, el cerdo es el protagonista ¡Imposible que falte en la cena de Navidad! En esta la propuesta viene con chaufa y pedazos de chicharrón, Luis Yong lo llama ‘Chaufarroncito’. Al peruano le gusta el arroz, y este cae como anillo al dedo.

Si todavía el estómago te da para más, Luis Yong aconseja una sopa wantán especial y para el brindis, un sour de la dulce fruta exótica china, el delicioso Lai chi.



El dato: San Joy Lao, ofrecerá banquetes en Navidad. Está ubicado en la calle Ucayali 779, Cercado de Lima.