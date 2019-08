Chiara Pinasco en Para Ellas: ‘Soy graciosa, ordenada y apasionada’ | ENTREVISTA

Mamá, conductora de televisión, youtuber, influencer de tecnología y moda... Todo eso y más es Chiara Pinasco Oquendo, a quien vemos -junto a su hermano Bruno- entrevistando a actrices y actores de Hollywood. Conócela un poco más a través de este cuestionario.

El amor es...

Todo.



¿Cuál es color que más te gusta?

Turquesa.



¿Tuviste algún fan problemático?

Siempre se acerca a mí gente muy respetuosa.

Sientes que atraes...

A personas positivas.



¿Te pareces a tu personaje en la reciente película ‘Recontra loca’?

Absolutamente en nada, porque ella es demente y mala.



¿Eres recontraloca?

Sí, una recontraloca divertida.

¿Cómo te describirías?

Soy graciosa, ordenada y apasionada.



Lo más bonito que encuentras en las redes sociales es...

Apoyo y risas. La gente me pone cosas chéveres en las redes.



¿Si tienes comentarios negativos...?

Respondo siempre en positivo para contrarrestar lo negativo.

Las redes sociales deberían ser...

Un lugar de diversión y risas, no siempre de perfección.



¿Cuál es la cualidad de tu esposo que te enamora?

Me hace reír mucho.



No te gusta la gente...

Lenta.

¿Cuál es el deseo que aún no has cumplido?

Hacer más cine.



Un personaje que te gustaría interpretar...

Los que me reten.



¿Qué nunca falta en tu cartera?

Agua.

¿Fuera del trabajo te maquillas?

Nunca.



¿Cuáles son los temas de los que te gusta hablar?

Sobre animales, maternidad, cine y música.



Te gusta escuchar...

Que a la gente le va bien porque me llena de buena energía.



¿Qué te encanta de ti?

Estar siempre de buen humor.

No te gusta...

Esperar el último momento para hacer las cosas.



¿Cuál es el defecto que has superado?

El desorden.



¿Qué plato te sale más rico?

Tallarines verdes.



¿Tener otro bebé está en tus planes?

Sí, pero más adelante.