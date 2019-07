Cinco pasos para organizar tu closet: Es muy sencillo

¿Sabías que un armario desordenado puede generarte estrés y en ocasiones ser la causa principal de tu desánimo, falta de interés en tus proyectos personales y más? Paula Quinteros, fundadora de Glam Studio, señala que la organización es el eje principal en la vida de cualquier persona y que ‘un espacio organizado, bien distribuido y estéticamente lindo’ puede hacer sentir bien a cualquiera. Por ello la especialista nos comparte 5 consejos para ordenar tu clóset:

1 Limpieza. No puedes trabajar en un espacio lleno de polvo y suciedad. Recuerda que tu clóset es el mueble donde guardas las prendas que usas a diario.



2 Distribuye, organiza y depura. Separa las prendas que deseas conservar y son necesarias. Luego, escoge aquellas que puedes donar, regalar o vender. Finalmente, depura la ropa que esté rota, que ya no tenga arreglo o no te quede bien.

3 Elige un método de organización. Esto te ayudará a encontrar tu ropa de forma rápida y sencilla. Puedes hacerlo por colores, del más claro al más oscuro; prendas básicas, es decir, las que uses frecuentemente, o por estilo: casual, de vestir, deportivo.

4 Utiliza un solo tipo de colgador. Parece un tip insignificante, pero esto hará que tu armario luzca ordenado.

5 Usa cajas decorativas. Si crees que te hace falta espacio, puedes usarlas. Estas cajas no solo te ayudarán a organizar tus prendas, accesorios y/o calzado, sino también le darán una vista más bonita a tu clóset y habitación.

SABÍAS QUE...



Recuerda que organizar tu armario no tiene que ser un estrés; al contrario, es la oportunidad perfecta para renovar tu espacio, revisar las prendas que ya no usas y tener siempre todo a la mano.

AGRADECIMIENTO: FACEBOOK: GLAM STUDIO5