Consejos para superar un engaño: ¡Tranquila y con la frente en alto!

Superar un engaño no es fácil, porque una cosa es perdonar y otra, muy distinta, es olvidar. Más aún si tu esposo o pareja decidió sacar ‘los pies del plato’ y producto de esa traición nace un bebé. En esta situación solo tienes dos opciones para poder afrontarla: la primera es acabar con la relación y la segunda es perdonar y darse una nueva oportunidad.



La psicóloga experta en familia Carmen Bravo de Rueda, de la Clínica Ricardo Palma, explica que si no eres capaz de perdonar y olvidar, lo mejor es terminar antes de que la relación se vuelva insostenible. Sin embargo, existen personas que así hayan decidido terminar viven destilando resentimiento, frustración y no pueden olvidar lo que pasó. A ellas les aconseja lo siguiente:



-Abre los ojos. Tienes que decirte: ‘Ya lloré, viví el duelo y, ahora, es mi momento de salir adelante’.



-Olvida. Debes decidirte a olvidar y seguir adelante, tienes que empezar a vivir tu vida como más te guste.



-Nuevas oportunidades. Al salir de la tristeza podrás aprovechar los nuevos comienzos y no quedarte estancada en el pasado.



-Adiós culpa. Si sigues culpándote o culpando al otro de lo que pasó no podrás avanzar, seguirás encadenada a un amargo recuerdo.



SABÍAS QUE..



La infidelidad ocurre por diversos motivos: pérdida de interés, deseo de probar cosas nuevas, insatisfacción sexual, atracción por otra persona, etc.