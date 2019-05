Cómo consumir una salchipapa sin excesos, ni culpa: la ensalada es el mejor complemento.

Disfrutar de una rica salchipapa es una costumbre que nos identifica como peruanos. No en vano está incluida en la lista de platos favoritos de la gastronomía nacional. Cierto es que somos también amantes del pollo a la brasa y el cebiche, pero, sobre todo, de la contundencia en las porciones, como en el caso de la generosa salchipapa.



Tan fuerte es la presencia de la salchipapa en la cultura gastronómica peruana, que incluso tiene un día de celebración, el tercer domingo de noviembre, en el que la creatividad y el gusto particular de los peruanos, se pone de manifiesto generando decenas de variantes a este aclamado clásico de la culinaria nacional. Pero ¿y la salud? ¿es saludable su consumo?



La nutricionista Nathaly Aguilar señala que sí, que se puede disfrutar de una salchipapa sin culpa, que para ello el consumo debe ser responsable y debe seguir una serie de recomendaciones, como prepararla con una tira de salchicha (una unidad por persona) y emplear, como máximo, un puño y medio de papas por comensal.



“Lo ideal es intentar no utilizar aceite para cocer la salchicha, para ello se puede utilizar una sartén de teflón. Si bien es cierto, muchas personas son llamadas por los olores y sabores tan ricos, también tenemos la opción de reemplazar las papas fritas por papas doradas y darles la característica forma de bastón. Así no nos excederemos en el aporte calórico que nos hace subir de peso”, dijo.



CREMAS: MENOS ES MÁS



Destacó que también es importante reducir al mínimo el consumo de cremas, sobre todo, de los ajíes, que son muy calóricos, ya que actualmente muchos tienen como base en su preparación a la mayonesa. Nathaly Aguilar agregó que también se pueden buscar alternativas de preparaciones como aliños o mayonesas. Por ejemplo, en lugar de hacer una mayonesa con mucho aceite, se puede hacer una con limón y con un toque de pimienta. Y si se puede, preparar mayonesa en base de yogurt.



Además, recomienda que como acompañamiento es preferible un refresco de chicha morada o una limonada o, si se prefiere algo caliente, una taza de alguna infusión como: menta, muña, boldo o té.



“La salchipapa no debería ser de consumo diario o interdiario. No hay alimento malo, pero sí nos hace daño la cantidad y la frecuencia con la que se consume. La salchicha forma parte del grupo de embutidos que más se consume en nuestro país”, destacó Nathaly Aguilar.



Cabe precisar que los embutidos son alimentos de origen cárnico, los cuales están elaborados con base en el pollo, carne de res, pavo y/o cerdo, que nos aportan proteínas. De acuerdo con la nutricionista, se recomienda buscar aquellos que tengan la mayor cantidad de proteínas en su composición.



ENSALADA, EL MEJOR COMPLEMENTO



La nutricionista comentó que las verduras son los alimentos que facilitan al organismo digerir las grasas, por ello lo mejor es que tengan una combinación de tres colores diferentes. Cada color nos aporta un antioxidante diferente, los cuales ayudan a la prevención de muchas enfermedades.



Recomendó, por ejemplo, combinar lechuga, rabanito y pimiento, o lechuga, tomate y zanahoria. Resaltó que las opciones más atractivas para consumir son las ensaladas frescas, ya que también ayudan a cuidar el peso. No obstante, es posible considerar un mix de ensalada fresca con cocida.