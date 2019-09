Controla tus impulsos ante hechos violentos o agresivos en la calle 

Ante una sociedad violenta y no solo por los casos de crímenes y odios que se están viviendo, sino también por la falta de capacidad de convivir con respeto a los demás, es importante saber cómo debemos reaccionar ante situaciones de agresividad cotidianas sin perder el control en la calle.

La directora y profesora de Zenda Yoga, Sasha Blume, aconseja:

1. NO TOMES LA SITUACIÓN DE FORMA PERSONAL. Si alguien te insulta o te habla mal, pues con solo darte la vuelta estás evitando una situación peor. Recuerda que no conoces a esa persona. No permitas que las emociones te dominen.

2. MANTÉN LA CABEZA FRÍA para poder pensar y actuar de manera lógica e inteligente. Plantéate si lo que vas a decir aporta algo o solo es una forma de liberar tu tensión.

3. DEJA LOS PROBLEMAS EN CASA. Si estás cargado de emociones negativas por inconvenientes en el hogar o tu trabajo, lo mejor es mantenerse en el presente. Evita que una discusión callejera prenda la chispa para desfogarte con esa persona.

4. TÓMATE EL TIEMPO para pensar y analizar la situación para saber cómo puedes proceder de manera inteligente sin ofender a la otra persona, y evitar hacerte daño y vivir un mal momento.



5. FINALMENTE, SI DECIDES RESPONDER es para ayudar y no para aumentar los problemas. También estás en tu derecho de no darte por ofendido, contrólate y sigue con tu día normal.

SABÍAS QUE...

No es posible comunicarse con alguien que en ese momento no está receptivo.