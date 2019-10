Mi platita: Cuatro formas de saber si calificas para un préstamo

Cuando queremos iniciar un negocio, estudiar una maestría o comprar un auto y no contamos con el dinero necesario, recurrimos a los préstamos. Ahora ya no son tan difíciles de solicitar como antes, sin embargo, aún se piden ciertos requisitos que avalen que eres un buen pagador. Entonces, cómo saber si calificas o no para que te den esa platita. Aquí te lo decimos:

1. EVITA FIGURAR EN LAS CENTRALES DE RIESGO, como Infocorp. “Si el solicitante aparece como ‘moroso’, no podrá acceder a préstamos, pues no cuenta con la capacidad monetaria para pagar”, señalan los expertos del portal de préstamos por internet www.holaandy.com.

2. DEBES CONTAR CON UN HISTORIAL CREDITICIO. Una de las mejores cartas de presentación ante las entidades financieras es tu experiencia con créditos pasados, como un plan pospago de celular o una tarjeta de crédito (por ejemplo, la CMR, RIPLEY, Oh!). Esto demostrará que eres una persona que ha manejado pagos puntuales.

3. AVALA TU CAPACIDAD DE PAGO. Esto se reflejará en tus ingresos fijos mensuales (boleta de pago) y en tus egresos (familia, estudio, deudas, etc.). Las entidades financieras evaluarán tu situación y decidirán si puedes o no pagar las cuotas.

4. NO TE DESESPERES SOLICITANDO PRÉSTAMOS. Si pediste dinero a un banco hoy y te lo negaron, no vayas corriendo en unas horas a otro y, al día siguiente, a otro. Esta insistencia queda registrada en el sistema y te hará ver como desesperado por dinero. Espera un poco para ‘volver al ruedo’.

+ DATOS

Puedes solicitar tu historial crediticio, de forma gratuita y personal, en el portal de información al usuario de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).