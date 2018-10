Enséñale a tu hijo a ser más independiente: trabajemos juntos por una sociedad mejor

Sí, hay muchos peligros en la calle y como padre o madre no deseas exponer a tu hijo a ningún riesgo. Sin embargo, esa sobreprotección no puede obstaculizar el camino hacia su independencia. Por el contrario, Leonardo Galiano, psicólogo de la Clínica de Salud Mental Mutuamente, te aconseja ayudarlo a que se desenvuelva mejor en el mundo, para que en el futuro confíe en sus capacidades, así como en sus habilidades de sociabilización.



TODO EMPIEZA EN CASA

La mejor manera de fomentar la autonomía del niño es no ocupándose de aquellas cosas que él puede hacer solo, como ordenar su habitación, barrer o enfrentar alguna discusión con un amigo. Que se equivoque en algo es normal y necesario para su aprendizaje. “Lo que los padres deben evitar es decirle frases como ‘te vas a caer’ o ‘yo lo hago mejor’, porque en el fondo le estamos dejando entrever que no confiamos en él para esa labor”.



EN LA CALLE



Enséñale, con el ejemplo, cuál es el comportamiento adecuado de un adulto con los niños. Esto le ayudará a reconocer rápidamente a alguien peligroso y es más efectivo que simplemente decirle ‘no hables con extraños’.



+DATOS

Inculcar la independencia disminuye las probabilidades de que ese niño