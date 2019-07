Crianza de niños: Lo interesante de saber ganar y perder

Nuestra selección está entre los cuatro mejores de América y, aunque Brasil nos goleó, ahora estamos disfrutando de una dulce victoria. Pero ¿te has puesto a pensar que estas situaciones sirven para explicarles a tus pequeños sobre ganar y perder? Para la psicóloga Juliana Sequera, el fútbol es un excelente deporte que no solo une a las familias, sino que permite enseñarle a los niños, con claros ejemplos, sobre diversas situaciones de la vida.

“Gracias a la victoria de nuestra selección le puedes enseñar a tu niño lo fundamental que es el trabajo en equipo, y que a través de las diversas posiciones en la cancha, cada uno muestra sus diferentes talentos para lograr un gol. Entonces, ganar es la consecuencia de hacer bien las cosas y de dar lo mejor de cada uno”, explica Sequera.

LAS DERROTAS NO SON FRACASOS



Ahora, no siempre se gana porque hay equipos que pueden jugar mejor que nosotros y esto se debe a la estrategia del contrincante. “Esta situación te sirve para explicarles también sobre el planeamiento, rutina y la preparación que se debe tener antes de hacer algo. Además, enfatiza que perder no es una derrota sino un proceso de aprendizaje que permite analizar qué hiciste mal y qué debes mejorar”, detalla la especialista.

Cuando se gana, todos pueden disfrutar de la alegría, pero cuando se pierde no deben sentirse cabizbajos, sino enfocarse en mejorar cada día más.

SABÍAS QUE...

La única manera de aprender es la experiencia de hacer algo una y otra vez.



Agradecimiento:

Facebook Juliana Sequera Psicóloga