Si antes de la cuarentena por el ritmo agitado de tu trabajo no podías darle los cuidados necesarios a tu cabello, ahora no hay excusa para no hacerlo. El portal ‘Marie Claire’ comparte siete consejos que podemos aplicar en esta cuarentena para lucir un cabello saludable y hermoso.

1. Aprende a lavar tu cabello correctamente. Al momento de lavarte con el champú realízate masajes capilares, esto estimula la irrigación sanguínea, previene la caída del cabello y hace que tenga un crecimiento más saludable.

No olvides usar un reacondicionador y enjuagarlo bien para que no se vea opaco. Además, recuerda que nuestro cabello es especialmente frágil cuando está mojado, por lo que al momento de desenredarlo hazlo con mucho cuidado.

2. Muchas personas están “desesperadas” por teñir su cabello al ver que las raíces empiezan a aparecer. Relájate y ve esta como una oportunidad para darle un respiro a tu cuero cabelludo de estos productos químicos.

3. La excusa que ponemos para no realizarnos tratamientos capilares es el tiempo, por eso, este es momento de hacerlo. Usa productos específicos para tu tipo de cabello como máscaras y déjalas actuar envolviéndolo en papel film y luego una toalla caliente para que el tratamiento penetre mejor. Otra opción son los aceites naturales, aplícalos de medios a puntas.

4. Hazte un détox capilar, estas máscaras te ayudarán a quitar las toxinas que se puedan acumular en tu cuero cabelludo, exfoliando, quitando las células muertas y activando la circulación.

5. Córtate las puntas del cabello, para esto no necesitas ser un experto en peluquería, unos pequeños retoques siempre son buenos para el cuidado del cabello, puedes buscar ayuda en canales de profesionales online.

6. Consume alimentos saludables, ya que en el cabello se refleja nuestra manera de alimentarnos.

VIDEO RECOMENDADO

Kim Kardashian y su tratamiento de belleza

Kim Kardashian y su tratamiento de belleza