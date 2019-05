Cuatro consejos para viajar sin que sufra tu bolsillo 

¿Se imaginan viajar al Cusco por menos de 60 dólares incluyendo el boleto aéreo, hospedaje y desayunos? O ¿Visitar México por 399 dólares incluyendo pasajes, alojamiento, desayunos y algunos tours?

¡Atención! porque estas y otras ofertas con precios insuperables se presentarán en la XXI edición del Travel Outlet SIT 2019 que se desarrollará desde el 24 de mayo en la Casa Prado (Av. 28 de Julio 878 Miraflores) desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

Además, los especialistas en viajes nos han dado cinco consejos para que puedas disfrutar de distintos destinos nacionales e internacionales sin que sufra tu bolsillo:



​1. PIENSA EN UN PLAN

Viajar de forma espontánea es genial, si tienes la suerte de que te sobre el tiempo y el dinero. Pero si tienes que viajar con poco presupuesto, lo primero que hay que hacer es pensar en un plan. No necesitas un itinerario estricto, detallado por horas, pero sí debes tener al menos una idea de cuánto tiempo vas a pasar en cada ciudad o país y saber qué ruta vas a tomar. Si dejas menos al azar, tendrás menos gastos inesperados; los vuelos y el alojamiento reservados a última hora suelen ser mucho más caros.



2. VIAJA EN TEMPORADA BAJA

Evita los viajes durante las vacaciones, es cuando la industria turística sube los precios para sacar partido de las familias que solo pueden viajar durante esas semanas. Investiga cuál es la mejor época para visitar el lugar al que quieres ir y viaja justo después de esas fecha.



3. COMPRA PAQUETES EN FERIAS DE VIAJES

​El Director de Retail y Marketing de Nuevo Mundo Viajes,Según Giorgio Benza, indicó que los asistentes a la feria que se realizará este 24 de mayo recibirán como plus la asesoría de los especialistas, quienes orientarán al público en general sobre los paquetes, destinos, precios, fechas y otros detalles importantes que debemos tener en cuenta antes de comprar un paquete turístico.

Algunas de las ofertas más destacadas



• Arequipa / 79 dólares (Boleto aéreo + 02 Noches de Alojamiento + desayunos)

• Cusco / 59 dólares (Boleto aéreo + 02 Noches de Alojamiento + desayunos)

• Tarapoto/ 99 dólares (Boleto aéreo + 02 Noches de Alojamiento + desayunos)

• Miami / 399 dólares (Boleto aéreo de ida y vuelta)

• México Básico/ 399 dólares (Boleto aéreo + Traslados + 03 noches de alojamiento + desayunos + City Tour en México + Visita al Museo de Antropología + Visita a la basílica de Guadalupe + Visita Pirámides de Teotihuacán)

• Río de Janeiro / 459 dólares (Boleto aéreo + 03 noches de alojamiento + Traslados + Desayunos)

• Cancún / 599 dólares (Boleto aéreo + Traslados + 03 noches de Alojamiento + sistema de Alimentación todo incluido)

• Costa Mujeres / 629 dólares (Boleto aéreo + Traslados + 03 noches de Alojamiento + sistema de Alimentación todo incluido)

• Nueva York / 489 dólares (Boleto aéreo de ida y vuelta)

• Madrid / 699 dólares (Boleto aéreo de ida y vuelta)



4. HAZ BIEN EL EQUIPAJE

Asegúrate de llevar todo lo que necesites para no tener que comprar cuando estés fuera (aparte de algunos recuerdos) es fundamental una buena casaca y algunos jean así vayas a un lugar caluroso. Recuerda que el clima siempre es inestable.



​