Cuidado de la piel: Seis cosas que jamás debes hacer

Generalmente hablamos sobre todo lo que tenemos que hacer para mantener una piel perfecta, pero ¿te has puesto a pensar qué es lo que no debes hacer a fin de no dañarla? Acaba con algunas malas costumbres que no le hacen ningún favor a tu cutis. Por ejemplo:

- NO PARAR DE TOCARLA. Si haces esto debes saber que al tocarla constantemente solo estás ensuciando tu rostro una y otra vez, ya que las manos son portadoras de bacterias.

- FROTARLA DEMASIADO. Al secarte la cara es muy importante que no la irrites frotando fuerte con la toalla. Hazlo con suaves toquecitos, de lo contrario tu piel se pondrá flácida.

- NO DESMAQUILLARTE. Este es un error garrafal. El maquillaje estropea la piel más de lo que pensamos, y al mantenerlo toda la noche, no deja que el cutis se recupere.

- ‘PEGARTE’ TANTO EL CELULAR. Según un estudio de la Universidad de Stanford (EE.UU.), el celular puede tener hasta 18 veces más bacterias que el wáter, por lo que si quieres evitar que te aparezcan puntos negros, utiliza el manos libres o limpia tu móvil a menudo.

- TOMAR DUCHAS MUY CALIENTES. El calor dilata los capilares y debilita el manto protector de la piel. Haz duchas cortas con agua templada.



- PRESIONAR LOS GRANITOS. Esta manía es malísima para tu piel. En lugar de sanearla, lo que en realidad estás haciendo es liberar las bacterias del fondo del grano y provocar que el acné se extienda.

SABÍAS QUE...



Una regla básica es mantener una buena alimentación. Por ejemplo el café, el azúcar o los precocinados empeoran el acné.