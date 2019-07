La importancia de celebrar el cumpleaños de tus hijos: Es una forma de enseñarles a valorar la vida

¿Se acerca el cumpleaños de tu retoño y no te alcanza el dinero para hacerle una fiesta infantil? No te sientas mal. Para celebrar un año más de vida de tu engreído no necesitas organizar una reunión pomposa y con muchos invitados, basta con que sea bonita y en compañía de sus seres queridos.

Para Christian Helson, autor del libro ‘Pequeña psicología del cumpleaños’, es muy beneficioso darle importancia a esta celebración, sobre todo en la infancia y la adolescencia, porque en esas etapas es cuando la decisión de festejar o no el santo, puede marcar la personalidad de los hijos.

Según el escritor, la fiesta de cumpleaños es un medio útil para reforzar los vínculos afectivos y los encuentros familiares. Se trata de una demostración de buenos deseos y gratificaciones, así como una forma de reafirmar la autoconfianza de los niños.

Más allá de la fiesta y los regalos, al celebrar un año más en la vida de los hijos, les estamos diciendo que su existencia es fundamental para nosotros y que nos sentimos felices por ello. No hay excusa para dejar de festejarlo. Puede ser una reunión pequeña con una decoración sencilla, una salida especial o un almuerzo familiar.

En cualquiera de los escenarios, se debe resaltar el compartir, la oportunidad de mejorar en este nuevo año de vida y empezar a soñar con pequeños proyectos. No olvides decirles que siempre deben ser agradecidos de lo que tienen.

SABÍAS QUE...



Esta reunión ayuda a los chicos a ser más sociales y a interactuar con otras personas en un ambiente relajado.