Presentación: Acércate a la compañía de tu distrito y entrega tu curriculum vitae no documentado. La comisión calificadora se encargará de llamarte al plazo de una semana para una entrevista donde ahondarán en tus datos familiares, de trabajo o estudio. “Buscamos gente que estudie o trabaje, no que vaya a la compañía porque no tiene nada que hacer. Queremos gente productiva”, afirma.