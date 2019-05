Elizabeth Tasayco Mendoza tiene 42 años y es un ejemplo para miles de madres de familia que luchan para salir adelante. Y es que esta mujer, a pesar de las adversidades, sigue esforzándose por sus hijos y por ello, quiere pasar el Día de la Madre trabajando para ellos.

Elizabeth es una de las miles de mujeres en el Perú víctima del cáncer de mama. Además, es madre soltera de dos hijos y trabaja como serena de la Municipalidad de Surco desde hace poco más de seis años.

Natural de Chincha, Elizabeth es una mil oficios. Ha trabajado en todo, desde pintado de uñas, lijado de paredes, lavado de ropa, venta de boletos de lotería, entre otros, hasta que llegó a la Municipalidad de Surco. Sin embargo, la enfermedad le dio un duro golpe.

“Aún recuerdo que fue el 17 de noviembre del 2017 que me dieron la noticia. El doctor fue bien duro. Fue un balde de agua fría. Cuando subí al bus que me llevó a mi casa, se me cayeron las lágrimas”, recordó.

Elizabeth, la serena que lucha contra el cáncer y que quiere pasar el Día de la Madre trabajando por sus hijos. Elizabeth, la serena que lucha contra el cáncer y que quiere pasar el Día de la Madre trabajando por sus hijos.

Pero la mala noticia no le hizo perder la fuerza. Ese mismo día, Elizabeth quiso apoyar en una intervención. Habían reportado la presencia de unos drogadictos en el parque Mateo Pmacahua, hasta donde llegó con el corazón compungido para enfrentarlos sola.

“Fui caminando y me acerqué a los jóvenes. Uno de ellos me preguntó si les tenía miedo. Le dije: ‘¿Sabes qué, papá? Tengo cáncer, me acabo de enterar’. El tipo me miró y todos se retiraron”, afirmó.

Elizabeth ya perdió su seno izquierdo. Los médicos se lo tuvieron que extirpar producto de las radioterapias y quimioterapias. Pero eso no la desalienta. Es más, en su fotocheck se luce con orgullo sin cabello, como para tener siempre presente su lucha constante por vivir.

“Decían que me parecía a Bruce Willis. Guardo esta foto para tener presente que esta enfermedad no me va a vencer y no hay razón para tener vergüenza. No he hecho nada malo. Solo pelear”, afirmó.

Cabe indicar que la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santiago de Surco apoyó a Elizabeth desde que se enteraron que tenía cáncer.

“La hemos traído a la base central. Por el momento no está haciendo patrullaje. Además el calor era perjudicial para ella por su mama extirpada. A la fecha hace trabajo de orientación a los vecinos”, contó Germán Soto, asistente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.