Día de la Madre: Evita endeudarte con los regalos para mamá

Estamos a pocos días de celebrar el Día de la Madre y es probable que ya sepas qué le regalarás o cómo agasajarás a la mujer que te dio la vida. Solo cuidado con sobreendeudarte en esta fecha especial, este festejo no tiene por qué afectar tanto tu economía.



Especialistas del ABC del BCP te brindan 5 tips para evitarlo:

* Planifica con anticipación. Si no lo has hecho, hoy mismo decide qué le regalarás o cómo será el agasajo. Pueden ayudarte tus hermanos y/o familia… mientras más rápido lo sepas, tendrás más oportunidades de comparar precios y usar las promociones que se ofrecen en esta fecha. Además, sabrás cuánto dinero necesitas.



* Fíjate en tu presupuesto. Revísalo para saber cuánto dinero extra tienes. Sé sincero contigo mismo y no te sobrepases, a fin de mes lo vas a sentir.



* Utiliza tu tarjeta de crédito con prudencia. Procura no exceder el monto que ya definiste para el regalo de mamá. Puedes usar tu tarjeta de crédito, pero opta por el menor número de cuotas posible para que pagues menos intereses.



* Compra online. Muchas tiendas lanzan ofertas solo si compras online, aprovecha ese beneficio. Si no estás familiarizado con el sistema, pide ayuda a un familiar o amigo de confianza.



* Comparte los gastos. Repartir los gastos del regalo con los demás miembros de tu familia puede ayudarte a ahorrar unos soles.



Sabías que...



No necesariamente debes comprarle algo a tu mami, también puedes prepararle una deliciosa cena o darle un regalo hecho con tus manos.