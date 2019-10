Drusila Zileri: ‘Estoy orgullosa de haber sacado adelante sola a mi hija’ | ENTREVISTA

Aunque es graduada en Arte, Drusila Zileri es hoy por hoy el rostro de la noticia en ATV Edición Central. La talentosa conductora señala que nunca pensó hacer periodismo, pero que la carrera la atrapó luego de presentar su tesis.



¿A qué edad decidiste que querías ser periodista?

Nunca lo decidí, el periodismo me envolvió.



¿Qué carrera estudiaste?

Me gradué en Arte, sustenté mi tesis en esa carrera y fue allí cuando el periodismo me atrapó.

¿Eres tan seria como pareces?

No me considero una persona seria, soy alegre, bastante traviesa y divertida.



Un color de ropa que te encanta usar...

Si es un día luminoso, me gusta vestirme de colores alegres. En los grises inviernos de Lima sucumbo a los atroces negros y marrones.

¿Te pareces a lo que dice tu signo zodiacal?

No soy muy creyente, pero creo tener características de las arianas. Soy fuerte y terca, pero a la vez muy noble y con los pies sobre la tierra.



La mejor entrevista de tu vida se la hiciste a...

He tenido muchas entrevistas y muy buenas en mi vida. Las mejores son aquellas que te llegan al alma.

¿Una meta profesional cumplida en el último año?

Tomar un curso de maestría sobre Marketing Digital e Inteligencia Artificial del Kellogg School of Management.



¿Cuántos años llevas trabajando en ATV?

He tenido dos etapas. La primera fue desde el 2005 al 2007 y volví hace cuatro años.

Ser el rostro de la noticia en ATV es...

Una enorme responsabilidad.



¿De qué logro estás orgullosa?

El haber sacado adelante sola a mi hija. Triana ahora tiene 21 años y es un sol de mujer.

Tu cantante favorito es...

Frank Sinatra.



¿De qué color no te teñirías nunca el cabello?

De rojo o cualquier color del arcoíris.

¿Un objeto que nunca falta en tu cartera?

Un peine o cepillo.



La red social que más usas es...

Facebook.



Lo último que regalaste...

Fue una plantita a una amiga.

¿Qué período de la historia crees que ha tenido la mejor moda?

Los años 50: sobria, fina y elegante. Mucha clase.



¿De qué parte de tu cultura estás más o menos orgullosa?

Estoy muy orgullosa de mi país, de nuestras culturas, de su comida y del calor humano.

¿Lo peor y mejor de ser mujer?

Lo peor es que existe aún discriminación hacia nosotras. Lo mejor, es que podemos ser madres.



Descríbete en cinco palabras.

Sensible, independiente, creativa, terca y deportista.



Un oficio que te gustaría tener...

Tiempo y espacio para pintar y hacer arte.