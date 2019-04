Economía: Tips para gastar menos y ahorrar más 

El ahorro no solo es separar un porcentaje de tu ingreso mensual y guardarlo. También debes aprender a reducir algunos gastos para que puedas destinar un poquito más de dinero a engordar el ‘chanchito’.



No es tan difícil, es cuestión de organización, decisión y disciplina. Facundo Turconi, CEO y experto en Finanzas Personales de Solven, te da las siguientes recomendaciones:

1. Revisa tu presupuesto y reorganízalo. Analiza cada gasto y ve si puedes reducirlo de alguna forma. Por ejemplo, si para el transporte destinabas S/200 soles porque te movilizas en taxi, puedes tratar de salir más temprano de casa e ir en bus.



2. Piensa antes de comprar. Mucha gente va adquiriendo cosas que no tenía planificadas en el mes, esto hace que disminuya el dinero que tenía reservado para otros gastos. Por eso, antes de pagar piensa bien si aquello que estás llevando es INDISPENSABLE.



3. Vende aquello que ya no uses. A veces compramos artículos, electrodomésticos o ropa que solo usamos una vez. Si están en buen estado, véndelos a tus familiares, amigos o incluso puedes ofertarlos por Internet.



4. Compra con descuentos. Utiliza los cupones de descuentos que te ofrecen las tiendas, compra en los ‘cierra puertas’ o también pide aquello que desees por Internet. El costo es menor y más dinero quedará en tu bolsillo.