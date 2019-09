Érika Villalobos: ‘Mi mayor logro es tener a mi familia unida’ | ENTREVISTA 

Cada noche la vemos sufriendo ‘En la piel de Alicia’, pero en la vida real Érika Villalobos es una mujer feliz de tener a su familia unida. Dice que ese es su mejor logro.



Érika, ser actriz es...

El trabajo más divertido porque te permite ser muchas personas. Nunca haces lo mismo.



¿En qué piensas cuando tienes que llorar ‘En la piel de Alicia’?

En lo que le está pasando a mi personaje, me pongo en su lugar.



¿Te pareces a ‘Norma’ (madre de la protagonista)?

No, solo en el aspecto de que haría de todo por mis hijos.



¿Qué tan complicado es reír o llorar en la actuación?

Al inicio es más complicado, pero con el tiempo vas encontrando herramientas y la práctica hace que todo sea más fácil.

¿Tus hijos ven la novela?

Sí, mis hijos ven la novela todas las noches. No son tan pequeños.



El mayor crítico de tu trabajo artístico es...

Mi hija Fernanda y mis seguidores en redes.



La violencia es...

Un flagelo contra el que tenemos que luchar.



Algo que siempre te hace reír...

Las reuniones con mis amigos Miguel Álvarez y Andrés Salas.

¿Cuál es tu mayor logro?

Tener una familia unida.



¿La comida más rica que te sale?

La pasta a la crema y los frejoles con seco.



Te consideras una mamá...

Muy pero muy mamá.



¿Cómo te dicen tus hijos?

Mami o mamá.

Los años te han dado...

Tranquilidad, seguridad, felicidad, estabilidad y arrugas.



¿Te gusta tu cabello?

Sí, mucho.



Defínete en pocas palabras...

Soy perfeccionista, hipersensible, apasionada y de alma saltarina.



¿Sigues una rutina de belleza nocturna?

Solo aprendí a quitarme muy bien el maquillaje. De vez en cuando me aplico cremas, pero la mayoría de veces me gana el sueño.

Lo que más te gusta de tu personalidad es...

Que me adapto a diferentes situaciones y tipos de personas.



¿Recientemente has sufrido algún robo?

El año pasado, cuando grababa ‘Mi Esperanza’, me robaron dos veces: la primera vez mi celular y la segunda, el espejo de mi carro.



¿Alguna vez tuviste un accidente grave?

Tuve un choque muy fuerte en la carretera regresando del norte. Mi carro quedó muy mal, pero a mí no me pasó nada.



El divorcio es...

Una opción válida después de haber intentado diferentes maneras de estar bien y no conseguirlo.

Dos cosas que deseas comprar...

Yo siempre quiero comprar cosas.



Una flor que te encante...

La fucsia.



¿En qué animal te gustaría reencarnar?

Una leona.



Tus hijos son...

Los mejores: hermosas personas, hijos preocupados y cariñosos, excelentes alumnos, artistas talentosos y chicos muy graciosos.