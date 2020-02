Ya salió a la venta la nueva edición de tu revista +Mujer, que llega renovada con nuevas secciones y muchos más consejos para todas nuestras lectoras. Por ello, escuchando sus pedidos les presentamos la nueva sección: “Pregúntale a él”.

En esta ocasión el invitado es el conductor Ernesto Jiménez , quien se caracteriza por ser un hombre sincero y directo, así que quien mejor que él para ayudarte a disipar tus dudas.

Por ejemplo:

1. Ahora que tengo una relación, el chico con el que salía antes me escribe para decirme que me extraña y que ahora sí quiere formalizar conmigo… ¿por qué hace eso?

Julia, 28.

“Es porque siente que te puede perder, siente que ya no eres esa ‘gaseosa’ que tenía en la refrigeradora y sacaba cuando le daba la gana. Pero, cuidado, si vuelves con él, lo más probable es que no quiera nada serio de nuevo”.

2. Le encontré unos mensajes de WhatsApp a mi pareja donde coquetea con una chica. Cuando le reclamé me dijo que no era nada serio, que no volvería a pasar… ¿le creo?

Yvette, 30.

“¿Sabes cuál es el problema? Que eso no debió pasar nunca. Si está pactando verse con esa chica, yo no lo perdonaría. Te dice que no volverá a suceder, pero por WhatsApp…”

Ernesto Jiménez inaugura la sección “Pregúntale a él”. (Trome.pe)