A sus 22 años, Estrella Jazmín Torres Albarrán brilla en el ambiente musical. Después de hacerse algunos arreglitos estéticos, la vocalista de la agrupación Puro Sentimiento y novia de Tommy Portugal se mostró muy dispuesta a responder nuestro rápido cuestionario.



Estrella, eres una mujer...

Luchadora, emprendedora, responsable y amorosa.



¿De qué humor te levantas?

Siempre contenta.



Si fueras un helado, ¿de qué sabor serías?

Vainilla.



¿Qué estabas haciendo cuando te seleccionaron para ‘Corazón Serrano’?

Estaba a punto de comenzar mis estudios en Ciencias de la Comunicación, pero mi mayor deseo era ser cantante.



Tu trabajo ideal...

Amo cantar y lo estoy haciendo.



Algo que nunca comes...

¿Verduras? (risas), bueno al final las como para mantener la línea.



¿En qué momento dejas el celular?

Solo para dormir.



Del 1 al 10, ¿qué tan loca te consideras?

Un 9.



Tu palabra preferida...

Amor, siempre amor, es una palabra que me identifica.



Dime dos cualidades que te enamoran de un hombre.

Detallista y responsable.



Estar enamorada es...

Lo más lindo.



El gran amor de tu vida es...

Tengo dos, mi papá que está en el cielo y mi novio Tommy (Portugal).



¿Cuánto tiempo con Tommy Portugal?

Seis años juntos.



La mayor parte de tu dinero lo gastas en...

La casa.



¿Qué te falta comprar?

Un departamento.



Un sueño por cumplir...

Internacionalizarme como solista, pero más adelante.



¿Cuál es tu mayor temor?

Perder otro familiar, que alguien más fallezca.



¿Recuerdas tus sueños al levantarte?

La mayoría de las veces sí, sobre todo cuando sueño con mi papá y cuando sueño feo lo cuento para que no suceda.



¿Zurda o diestra?

Diestra.



¿Practicas algún deporte?

El vóley.



¿Ingresarías a la política?

No.



¿Alguna pesadilla recurrente?

Sí, que me matan.