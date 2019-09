Estudiar y trabajar: Te traemos unos consejos perfectos para que encuentres el equilibrio

Muchos jóvenes deciden iniciar su paso por el mundo laboral al mismo tiempo que llevan una carrera universitaria o técnica. Es una etapa enriquecedora si sabes organizarte. Por ello, Bumeran.com te da cinco consejos si estás interesado en trabajar y estudiar a la vez:

DA PRIORIDAD A TUS ACTIVIDADES

Organiza una lista con un rango de mayor a menor importancia de las tareas. Esto te permitirá tener cubiertas las obligaciones primordiales y que puedas encargarte del resto de forma paulatina.

USA UN CALENDARIO O UNA AGENDA

Calendarizar tu día es muy importante para poder aprovechar al máximo el tiempo, especialmente cuando no cuentas con mucho de ello.

SEPARA LAS CUESTIONES LABORALES DE LAS ACADÉMICAS

De esta forma, podrás ser más efectivo y realizar mejor las tareas.

APROVECHA LAS CLASES AL MÁXIMO

De este modo, evitarás repasos excesivos sobre un tema.

NO TE EXIJAS DEMASIADO

No siempre contarás con el tiempo para realizar todas tus tareas. Así que si no cumples con alguna de ellas, no debes sentirte culpable.

+ DATOS

Los calendarios online, como Google Calendar o el calendario de iCloud, son perfectos para el seguimiento de tus pendientes, porque ambos te permiten programar alarmas o recordatorios.

SABÍAS QUE...

Si aprendes más al escuchar al maestro en el salón que leyendo un libro, no faltes a ninguna clase.