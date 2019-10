Ethel Pozo: ‘Soy una mujer feliz, honesta y guerrera’ | ENTREVISTA | FOTOS

Ethel Pozo tiene mucha energía para estar al frente de dos programas de televisión ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, que se emite los domingos, y ‘El show después del show’, de lunes a viernes. Con todo los ajetreos que esta labor demanda, la única hija de Gisela Valcárcel se dio tiempo para responder nuestro cuestionario.



Tus ojos son de color...

Verde.



‘El show después del show’ es...

Una nueva aventura.



‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ es...

Domingos en familia.

¿Cuál es el mejor cumplido que alguien te puede hacer?

Valorar mi trabajo como madre.



Fuiste una niña...

Feliz.



Te consideras una mujer...

Valiente y trabajadora.



¿Te gustaría tener un hijo hombre?

Me gustaría tener dos hijas mujeres más.

¿Cuál es el color de ropa que te queda mejor?

El fucsia.



Lo primero que haces al llegar a tu casa es...

Abrazar y besar a mis hijas.



Dos tesoros que guardes de tus niñas...

De ellas guardo todo, sus dibujos y tarjetas.



Tu frase favorita es...

Tengo dos frases: ‘Lo que no se comunica no existe’ y ‘Los sueños hay que adorarlos para que se hagan realidad’.

¿Hablas lisuras?

No, para nada.



De niña querías ser...

Recuerdo que quería ser monja.



Tu ropa favorita es...

Mi jean preferido y un polito corto.



¿Tu peor defecto?

La impaciencia.

¿Cuáles son los nombres de tus niñas y por qué se los pusiste?

Mi hija mayor se llama Doménica, que significa ‘Hija de Dios’, y de la menor es Luana, ‘Guerrera Pacífica’.



¿Alguna vez te dijeron señito?

No, nunca.



Dos cualidades de un hombre que te enamoran...

Que sea honesto y buen padre.

Un gustito que siempre te das...

Mi pollo a la brasa los domingos viendo ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.



¿En qué circunstancias no te tomas fotos con los fans?

Siempre me tomo foto con las personas que me lo piden.



Lo que más te gusta de la personalidad de tu mamá es...

Su capacidad para perdonar de corazón a las personas que le han fallado.

Defínete en pocas palabras...

Soy una mujer feliz, honesta y guerrera. A los problemas le busco siempre la solución.



Un sueño hecho realidad...

Mis hijas, verlas crecer es mi sueño hecho realidad.