Ethel Pozo: 'Siento que estoy avanzando'

Desde su debut en televisión con 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', Ethel Pozo, no ha dejado de trabajar delante de las pantallas. En marzo próximo, regresa a conducir su programa dominical y entre sus proyectos, se encuentra tener un programa diario.



Para hacer un recuento de su experiencia televisiva y hablar de sus expectativas como mujer y madre, la única hija de Gisela Valcárcel , concedió una entrevista a la revista +Mujer de Trome, donde contó que a sus 38 años se considera una mujer madura y siente que está avanzando.



Ethel Pozo confesó, además, que el amor de pareja es una prioridad para ella, pero como se encuentra soltera, será preponderante solo cuando aparezca una persona especial. Por lo pronto, se encuentra enfocada en la crianza de sus dos hijas, Doménica y Luana, su trabajo y la relación con su madre, la conductora Gisela Valcárcel, de quien se refirió como "una mujer que tiene la capacidad de reinventarse y resurgir".



Tu programa se mantuvo en pie en el 2018. ¿Qué novedades traerá este año?

El 2018 añadimos más retos y juegos. Este año habrá otras novedades, arrancamos en marzo.



¿Qué proyectos para este 2019?

Tener un programa diario, en las mañanas, y empezaría en abril. Continuaría con ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ los domingos y este nuevo programa iría de lunes a viernes.



Cuando te lanzaste a conducir, ¿tuviste miedo de que te comparen con tu mamá?

No, porque somos bastante distintas. Hasta físicamente no nos parecemos, ella es rubia y yo, morena.



Pero ella, con tantos años en televisión, ¿te dio algunos tips para tu programa?

No. En el arranque del mismo estuvo cuidando los detalles de la producción. Pero en la conducción, cada una trae lo suyo.



¿Cómo manejas el rating?

Me preocupa como a todos, porque queremos que la audiencia nos acompañe, pero tampoco me desespero.



Te vimos con tu mamá en una escena de la serie ‘De vuelta al barrio’ ¿te gustaría tener un programa al lado de ella?

Nos encantaría, quizá más adelante.



¿Nunca lo han conversado?

No, porque mi mami tiene su programa los sábados en la noche, en vivo, lo mío es grabado y los domingos. No lo hemos pensado. Al contrario, hemos pensando siempre en diversificar. En darles más alternativas a los televidentes y no ponernos en un solo producto.



¿Qué te dice la gente en la calle? ¿Ha cambiado tu estilo de vida?

Es bastante el cariño que recibo. Me preguntan por recetas de cocina y las publico en redes sociales, con fotito. Pero mi vida no ha cambiado mucho. Sigo haciendo mis cosas como antes.



¿Tú cocinas?

Soy quien cocina en mi familia, me relaja. Además, estudio Gastronomía.



Anunciaste una separación tras cuatro años de relación amorosa (con Franco Cabrera), ¿aún crees en el amor?

Sí, claro, por supuesto.

¿En qué etapa de tu vida estás?

En una etapa satisfactoria. Mis hijas están creciendo, tengo 38 años y me siento madura, contenta. A partir de los 30 sabes reconocer lo que te gusta, qué quieres y tienes metas a corto plazo. Siento que estoy avanzando.



¿Qué quieres lograr en este 2019 a nivel personal?

Que mis hijas crezcan en armonía, que sean mujeres seguras de ellas mismas y que no se dejen llevar ni por el qué dirán ni por imposiciones de la sociedad, sino que sepan que son únicas e importantes. Y por supuesto, que Dios me siga bendiciendo con trabajo.



¿El amor de pareja no es una prioridad para ti?

Claro que sí, pero no lo tengo ahorita. Esperaré y cuando aparezca, también será mi prioridad.



