¿Cómo explicarle a un hijo que robar es malo? Ponle límites desde pequeño

Si tu niño llega a casa del colegio y encuentras en su mochila colores, muñecos o algún otro objeto que no sea de su propiedad, no debes alarmarte, pero sí tienes que ponerte en acción para explicarle que lo hecho está mal y no debe volver a repetirse.

Antonella Galli, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, señala que dependiendo de la edad de nuestros hijos debemos tratar este problema.

Indica que cuando los niños están entre los 3 y 5 años no tienen claro qué cosas son de ellos y qué cosas no. Por eso, es labor de los padres delimitar las acciones de sus hijos y enseñarles que no es correcto que cojan lo que no es suyo y advertirles que si se repite la acción, tendrán un castigo.

Por ejemplo, devolver ellos mismos los objetos sustraídos al amiguito y pedirles disculpas. En casa, se le debe decir que si vuelven a cometer el mismo error, perderá privilegios (quitarle alguna cosa o actividad que más le guste por un par de días). Es importante que jamás utilices el castigo físico.

MÁS GRANDECITOS



Desde los 6 años para adelante, los niños adquieren una noción clara de la propiedad y, por lo tanto, ya tienen conciencia de lo que hacen. Es a esta edad cuando puede empezar a hablarse de hurtos.

Recálcale que no está bien y dile que si necesita algo, te lo puede pedir a ti o a su papá. Nunca dejes pasar esta falta.

SABÍAS QUE...



No hay que llamar nunca a un niño ladrón, incluso si ha robado más de una vez, ya que esa etiqueta no le ayudará a corregirse. Podría decirse ‘no te gustaría que te tomen por un ladrón’.