Los centros de belleza siguen cerrados por la cuarentena, pero eso no es impedimento para lucir una manicure perfecta y uñas bien cuidadas. Hacerlo no es solo un tema estético, también ayuda a sentirte bonita y engreírte en estos días que debemos permanecer en casa para evitar el contagio del COVID-19. Las manos son símbolo de estilo y lograr una manicura de excelente acabado no es difícil si elegimos los esmaltes correctos.

Ana Fernández, experta de Yanbal, recomienda, primero, elegir esmaltes libres de sustancias tóxicas para mantener un mejor cuidado de las uñas. Otra características que se debe tomar en cuenta es adquirir esmaltes de larga duración, buena cobertura, cero grumos y secado rápido; esto ayudará a lograr un trabajo más prolijo. Otros tips que puedes seguir para lograr unas uñas radiantes son:

Limpiar e hidratar las uñas. Antes de pintar las uñas, es importante que estén limpias y libres de cualquier resto de esmalte anterior. Lavarse las manos y exfoliarlas también ayuda a este proceso.





Usar una base fortalecedora antes del esmalte. Es importante aplicar una base que permita fortalecer la uña antes de aplicar el esmalte. Esto ayudará a que la pintura se adhiera mejor, dure más tiempo y permite emparejar la superficie en caso la uña tenga alguna imperfección.

Cuando la uña está lista es bueno aplicar con cuidado el esmalte para abarcar todos los espacios. Luego de aplicar una capa delgada es importante dejarlo secar un promedio de 10 minutos para después aplicar una segunda capa. Usar el brillo secante protector. Para finalizar es importante aplicar un brillo sellador que prolongará la manicura. También se pueden usar unas gotas de secado rápido.

Recuerda que es importante, además, cuidar las manos permanentemente, usar guantes para las tareas manuales y mantener la piel limpia e hidratada.