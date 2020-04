Si acabas de hacer las compras y sientes que tu refrigeradora no es muy espaciosa, puede que no se trate de eso sino que no le estás sacando el debido provecho para colocar tus alimentos.

Sergio Parco, especialista de Indurama Perú, explica cómo hacerlo para conversar mejor los productos que guardemos en este electrodoméstico.

1. Toma en cuenta la distribución de los alimentos. La carnes de res, pescado, pollo y otros animales deben ser ubicados en la parte más fría. Otros insumos como mantequilla o mermelada pueden ir en la puerta de la refrigeradora, y los embutidos o lácteos en la parte central. Si desea guardarlos por mayor tiempo, congélalos y colócalos separados según su uso, tipo y fecha.

2. Ajusta los niveles de temperatura. Un factor importante para lograr un óptimo cuidado y conservación de tus alimentos, es mantener una buena temperatura. Muchas refrigeradoras actuales cuentan con diferentes niveles de refrigeración. Aunque depende del uso, la temperatura ideal aproximada para el refrigerador es de 3°C y para el congelador de –19°C.

3. Desecha lo que no vas a utilizar. Un error muy frecuente es conservar productos sin tomar en cuenta la fecha de vencimiento, por ello revisa periódicamente tu refrigeradora para asegurarte que tus productos siguen en buen estado o ya deben ser retirados.

4. Utiliza recipientes de vidrio. Muchas personas que no cocinan con frecuencia, suelen preparar algo de comida y dividirla para la semana. En este punto es recomendable que se utilicen recipientes de vidrio ya que este material permite una mejor conservación de los alimentos, ya que no generan malos olores y previenen el crecimiento de hongos en los alimentos.

5. Limpieza. Es importante lavar bien los productos, limpiar los espacios y recipientes en los que se colocan los alimentos, así como desinfectarlos antes de guardarlos.