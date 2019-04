Dale vida a esos espacios olvidados de tu casa con simples trucos de decoración

Al momento de decorar tu casa, es muy probable que te olvides de darle ese toque especial a algunos espacios importantes, como la pared detrás del sillón principal o el baño. Graso error, porque también son piezas fundamentales.



El portal especialista en decoración, 'El Mueble', elaboró una lista de aquellos lugares que no tenemos en cuenta al momento de adornar nuestra casa y que, muchas veces, los dejamos pasar desapercibidos.



Si este es tu caso, no te preocupes porque a continuación te diremos cómo resaltar ese lugarcito olvidado. Apunta las sugerencias porque son súper sencillas.



Baño frío

Considerado como el ambiente más íntimo de la casa, el baño, muchas veces no toma la atención adecuada al momento de decorarlo y eso sería el motivo que lo consideremos como un espacio frío y aburrido.

Sea de visita o de uso personal, colocando un florero con flores o follaje le darás protagonismo y para que se vea más elegante, podrías poner una bandeja con toallas de mano enrolladas. Unos cambios sencillos que aportarán mucho.



Dormitorio dormido

Seguro que la pared que está detrás de tu cama luce vacía, porque piensas que la cabecera es suficiente para adornarla. Pero no es así, pues 'El Mueble' detalla que dejarla de esa forma, es como tenerla “desnuda”.

Para que combine con tu cabecera, opta por colgar cuadros o fotografías donde se aprecien situaciones jocosas. Si deseas algo más utilitario, puedes poner una repisa decorativa y para que le des vida, fórrala con un papel mural divertido.



Balcón olvidado

En la actualidad, muchos departamentos cuentan con un pequeño balcón donde puedes salir a tomar el fresco o distraerte con la vista que tengas pero, muchas veces, en vez de ser un espacio bonito lo cogemos como almacén. Mala idea.

Dale vida e identidad armando una mini terraza, utilizando una mesita y dos sillas. Si eres amante de la naturaleza, puedes construir un jardín vertical con plantas que no necesitan muchos cuidados. Una buena idea para revalorizarlo y hacerlo más amigable.



Televisor indiscreto

Uno de los ambientes donde no puede faltar este electrodoméstico, es la sala y que sin duda, se convirtió en un adorno que te jala la visión.

Lo que puedes hacer para camuflarlo y no te quite la atención del resto de tu decoración, es colocarlo en una repisa que tenga puertas corredizas y cuando no lo uses, cierras la puerta y pasa totalmente desapercibido.



Otra opción es mandarle a hacer un mueble a medida, de esta manera estará plano y no sobresaldrá de su lugar, incluso, junto a él, puedes armar pequeños espacios decorativos con fotos o recuerdos de algún viaje realizado.



Pared solitaria

Es muy probable que aquella pared detrás de tu sillón principal esté vacía, pues piensas que no es necesario adornarla porque verías tu sala recargada. Aunque no lo creas, el mismo Feng Shui recomienda darle vida y protagonismo.

En ese sentido, 'El Mueble' sugiere pegar un vinilo con el diseño de tu preferencia eso sí, tiene que ir de acorde a la decoración de tu sala pero si eres más clásico, cuadros o fotos colgadas quedarán espectaculares.