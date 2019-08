Decoración: ¿Flores artificiales o naturales?

La decoración del hogar siempre es importante en cualquier estación del año. Un elemento básico para a ello son las flores. Pero, qué flores elegir en invierno: ¿artificiales o naturales?



Para el especialista en arreglos, Freddy Gutiérrez de Panorama Hogar, la mejor alternativa en esta temporada, donde los termómetros bajan hasta 12 grados, son las flores artificiales, pues son duraderas, son fácil de limpiar y hay más variedad para resaltar la decoración del hogar.



Por ello dio algunos tips para elegir las adecuadas de acuerdo a los colores de la pared o la decoración que exista en casa:



- Las flores deben romper con lo lineal de la casa, que hagan contraste. Es decir, si las paredes son cremas, grises o blancas, las flores deben ser de tonos alegres y cálidos.



- Los arreglos se ven geniales en la mesa del comedor, en una mesa lateral de la sala y hasta en el cuarto de baño. "Le dan frescura al ambiente", precisó.



- Elija diversas clases de flores. No solo son rosas. Disfrute de la vitalidad del crisantemo, la alegría de las gerberas y las hermosas magnolías y margaritas.



Además, de completar la decoración, Freddy, precisó que las plantas artificiales evitan la proliferación de enfermedades pues al no necesitar agua, no genera la acumulación de zancudos o larvas.