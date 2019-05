Economía fácil: Termina la relación tóxica que llevas con el dinero y empieza a ahorrar

Las relaciones tóxicas no solo se dan en el ámbito afectivo, también están presentes en el económico. Y es que un inadecuado manejo del dinero puede generarnos estrés y ansiedad.



Si quieres detectar y terminar con esa mala relación con el dinero, especialistas de www.holaandy.com te dan los siguientes consejos:

1. Da prioridad. Si al tercer día de tu pago ya casi no tienes plata, significa que tu relación con ella no está bien. Por eso, clasifica tus gastos entre necesarios, importantes y no importantes.



2. Cambia el chip. Olvídate de la frase ‘Dios proveerá’. Más bien introduce en tu vocabulario la palabra ‘ahorro’ y piensa en los problemas que puede generarte el dinero si no lo utilizas responsablemente.

3. Trabajar más no siempre es la solución. Esto puede afectar tu salud. La clave está en saber repartir tu ingreso mensual y reducir ciertos gastos.



4. Ganar más no resuelve los problemas. Se suele pensar que si se gana más, todos los problemas financieros se resolverán, pero no es así. Por lo general, ‘más ganas, más gastas’. Volvemos al primer punto: da prioridad.

5. Acepta la responsabilidad sin lamentarte. ‘Tendría más dinero si no tuviera una familia que mantener’, esta frase solo demuestra que tienes problemas para ser responsable. No te escudes tras de ella.