Estos son los electrodomésticos que disparan tu recibo de luz | FOTOS

De todos los servicios de nuestra casa que requieren electricidad, los electrodomésticos son los responsables de más de la mitad de la factura que pagamos. Por ello, no está de más saber cuáles son los aparatos que más consumen para tenerlos bajo control.

Refrigeradora y congelador. Es importante regular la temperatura, ya que cuanto más frío lo uses, mayor es el gasto eléctrico. Del mismo modo, impide que se creen placas de hielo, porque esto haría que el motor tuviera que trabajar más para mantener la temperatura.



Lavadora. No es aconsejable recurrir a temperaturas de más de 30 ºC para lavar la ropa, ya que esto requiere de mayor energía. También es preferible apostar por programas cortos y cargas de lavado regular para no emplear más veces el lavado.



Horno y microondas. Es muy importante mantenerlos limpios. Es crucial que cuando lo utilices no abras la puerta. Esta acción hace que se pierda calor y, por tanto, el aparato deba usar más energía para recuperarla.



Televisión y computadora. En ambos casos es recomendable no dejarlos encendidos si no estamos utilizándolos, por mucha compañía que hagan mientras realizamos otras tareas.



Terma eléctrica. De acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas (MEM), aparatos como la terma consume el equivalente a 15 focos de 100 watts. Las personas en promedio demoran en ducharse entre 15 a 20 minutos, pero si reducimos este tiempo a tan solo 7 minutos, ahorraremos energía y costos en electricidad. Mide tus tiempos en la ducha.