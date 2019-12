Si bien las clases en el colegio ya terminaron y los chicos están de vacaciones, es importante que para el próximo año los padres tomen en cuenta ciertas cosas, por ejemplo, cómo pueden ayudarlos a que consigan sus objetivos académicos y exámenes.

Para que los alumnos superen con éxito estas evaluaciones lo ideal es trabajar en sus habilidades básicas y esta es una tarea no solo de los docentes, sino también de los padres en casa. Por ello, Elizabeth Aldazabal, gerente de producto de Ediciones Corefo recomienda lo siguiente:

1. Conversa con los docentes. La única forma de conocer el verdadero rendimiento de tus hijos es teniendo una buena relación y comunicación con sus profesores. Formando una alianza con ellos y manteniéndote atento a cómo evolucionan sus notas en cada área académica.

2. Ayuda en casa. Los alumnos deben tener un horario para estudiar, distraerse y descansar. Evita que pasen toda la tarde y noche estudiando. Distribuye tres bloques de 20 minutos para que repasen las materias que deben rendir e intercale cada uno de ellos con otros 10 minutos de descanso. Eso les ayudará a concentrarse mejor.

3. No más de 10 minutos con aparatos electrónicos. Tanto para el estudio como para el descanso, evita que pasen demasiado tiempo conectados al celular, computadora, tablet y al televisor. Con 10 minutos es suficiente y asegúrate de mantener todos estos dispositivos fuera de su dormitorio. Luego de estudiar, un juego de mesa, una buena lectura o incluso sacar a pasear a la mascota puede darles ese momento a solas necesario para reordenar sus ideas.

4. Utiliza estrategias de aprendizaje integradas. Enséñeles a elaborar mapas conceptuales y mentales, esquemas de llaves, cuadros comparativos y organice con ellos la información con palabras claves. Luego integra materias: por ejemplo, si debe repasar temas de Ciencia Tecnología y Ambiente, pídales que redacten conceptos claves, revise su ortografía y gramática; así estará integrando también comunicación.

5. Sea tolerante y no altere sus emociones. A veces los escolares se estresan porque los padres los presionan demasiado y les transmiten todo su estrés. Ten paciencia y procura hablarles bien. No dejes de motivarlos y diles que lo están haciendo bien; así reforzará sus conocimientos y les transmitirás confianza.

6. Potencie su sentido crítico. Conversa con ellos sobre lo que aprenden a diario en clases. Habla con ellos sobre realidad nacional y que te den su opinión. No es necesario ser críticos ni entrar en detalles; que sepan lo básico es suficiente. Si desde niños no desarrollan su pensamiento crítico, no esperes que años más tarde sepan elegir bien a sus autoridades.

7. No descuide sus 8 horas de sueño. Mientras los estudiantes duermen, sus neuronas se reconectan y la información que reciben pasa a su memoria a largo plazo. Es ahí cuando el conocimiento se queda para siempre. Por ello, el sueño es un factor clave en el proceso de aprendizaje.