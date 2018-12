A pocos días de celebrar la navidad, nada nos hace más feliz que engreír a los más pequeños de casa, no solo con juguetes sino también con prendas que reflejen aún más su ternura. Estar a la moda no es solo para grandes.

Por ello Andrea Gutarra, Product Manager de Colloky, nos brinda 4 outfits para que luzcan súper modernos y cómodos en esta navidad.

Elegante. Para el más pequeño de la casa, puedes armar su outfit con una bermuda color azul con dobladillo en basta y combinarla con una camisa manga larga color blanco. Para las noches, opta por un blazer azul marino. Recuerda que el calzado debe ser de color café para destacar el outfit.



Dulce y tierno. Para las princesas de casa un vestido sin mangas de color blanco con aplicación de flores en cuello y basta, no tiene pierde. Si hace frío, combina la prenda con una chompa de color blanco y con cuello redondo. Completa este look con unas sandalias de color plomo, lo más 'in' en esta temporada.



Casual. Para los niños más grandes opta por un estilo más fresco con una bermuda denim navy y una camisa de color celeste. Para la noche agrégale al look, un chaleco azul. Cierra el look con sandalias marrones.



Moderna. Para las niñas arma un look con un vestido rosa de macramé que lo lleven con sandalias doradas, según su estilo. Para la noche, selecciona una chompa color beige.