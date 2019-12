Las galletas navideñas son unos de los dulces que más esperamos en las fiestas por Navidad y Año Nuevo. Si aún no te has animado a prepararlas, ya no tienes más excusas porque la chef pastelera Sandra Plevisani compartió su receta en la publicación ‘El dulce libro de recetas Blanca Flor’.

Ingredientes:

Unos 160 mililitros de miel de maple, 100 gramos de taza de azúcar rubia, 120 gramos de margarina, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta de chapa molida, media cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de clavo molido, media cucharadita de kión molido, dos huevos grandes, cuatro tazas y media de harina sin preparar.

Para el baño. Tres claras, 750 gramos de azúcar en polvo y media cucharadita de cremor tártaro.

Preparación:

Precalienta el horno a 350 °F (180 °C). Pon todos los ingredientes en el procesador de alimentos. Cerciórate de que todo esté bien mezclado. Retira la mezcla del tazón del procesador y amasa a mano. Haz una bola, envuélvela en plástico y refrigera por lo menos una hora.

Estira la masa en una superficie bien enharinada. Forma las galletitas con un cortador y hornéalas bien separadas en una lata sin engrasar, por lo menos durante 12 minutos. Espera a que enfríen y con una manga de boquilla muy finita decóralas como se ve en la foto.

Baño de galletas. Con la batidora, bate todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea que pase bien por la boquilla del decorador. Recuerda que el baño debe secar por dos horas luego de decoradas las galletas. Guardarlas en una lata hermética.