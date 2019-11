Mudarse puede convertirse en una experiencia estresante para toda una familia. La preparación, el ansiado día y el desempaque pueden ser momentos de locura para quienes estén preparando este gran cambio en sus vidas.

Es por ello que Luciano Barredo, gerente de Marketing de Navent, empresa dueña de Bumeran y Adondevivir, nos brinda algunas simples recomendaciones para hacer que este proceso sea lo más llevadero para todos.

Objetos delicados. Un gran consejo es dejar la ropa en los cajones y colocar en ellos jarrones o cuadros importantes. Esto evitará que uses más cajas y no se te rompan tus objetos de valor.

Limpieza. Es hora de deshacerte de todo lo que ya no usarás, dónalo o regálalo a algún familiar. Esta purga te ayudará a que no cargues con tanto equipaje. ¡Sé realista y empieza a reconocer lo que ya no necesitas!

Orden. Guarda en un folder los recibos, contratos y más documentos importantes que se necesitan al momento de hacer la mudanza. Además, lleva un inventario de lo que estás llevando contigo, así como etiquetas que has puesto en las cajas para que sepas dónde está guardado todo.

Maleta a la mano. Ten una maleta a mano por cada familiar. En este se encontrará la ropa que usará mientras desempacan, sus objetos de aseo personal y papeles.

Cajas y papel periódico. Esta es una labor que se va realizando unas semanas antes. Busca cajas de cartón o plásticos en el mercado. Ten la cantidad necesaria. Del mismo modo el papel periódico para las tazas, platos, jarrones y más.

Transporte. Guíate de amigos o familiares que se hayan mudado previamente para realizar esta actividad con una empresa seria y responsable. Del mismo modo, si lo realizarás por tu cuenta, verifica que el auto en el que transportarás esté en buenas condiciones para cargar con el peso.

Etiquetas. Busca un modo de organización. Clasificar las cajas por colores según el espacio al que van destinados te puede ayudar. Del mismo modo, ten el inventario de lo que hay en cada caja. ¡Todo ello te facilitará el trabajo de desempaque!

Agrupa. Cuando llegues al lugar, agrupa las cajas en un solo espacio y luego divídelas según su destino. De tal modo evitas accidentes y confusiones.